Bengihan: Kamuda verimlilik siyasiler nedeniyle artmıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, seçim sürecinde hemen hemen tüm siyasi partilerin “kamu reformunun uygulanacağı” sözü verdiğini ama bu reformun yine yapılamayacağını, çünkü siyasilerin aslında kamuda reform istemediğini vurguladı.

İktidara gelen siyasi partilerin 3’lü kararnamelerle yaptıkları atamalarla devlet daireleri ve kurumlarını çiftlikleri gibi kullanmak istediklerini, buradan siyasi rant sağladıklarını ifade eden Bengihan, kamuda verimliliğin siyasiler nedeniyle artmadığını kaydetti.

İşlemeyen kamu görevlisi olmadığını, kamu görevlisini işletmeyen, işletemeyen siyasiler olduğunu anlatan Bengihan, “Daire müdürlerinin soruşturma hakkı yok, bakanın var. Daire müdürleri de siyasi atamadır. Bu nedenle kamuda yüz kızartıcı suçlar dışında disiplin soruşturulması açılmıyor. Disiplinle ilgili dosyalar bakanların masasında takılıp kalıyor” dedi.

Kamu görevlileri için genelleme yapıp “çalışmıyorlar” denmesinin de yanlış olduğunu belirten Bengihan, çok yoğun ve çok iyi çalışan kamu görevlileri olduğunu, çalışmayanların, siyasiler tarafından kollananlar, şımartılanlar olduğunu vurguladı.

Güven Bengihan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kamuda verimlilik, siyasilerden dolayı artmıyor”

Kamuda verimliliğin siyasilerden dolayı artmadığına vurgu yapan Bengihan, “Evde oturarak ve üretmeyerek ancak slogan atarak emek kavgası verilemez. Üretmek lazım. Kamuda verimlilik siyasilerden dolayı artmıyor” ifadelerini kullandı.

“Her gelen hükümet kamu reformuna yaklaşmıyor”

Kendi partililerine istihdam sağlamak ve mevki vermek için her gelen hükümetin kamu reformuna yaklaşmadığını anlatan Bengihan, “3’lü kararname sistemi devam ettiği sürece kamuda verimlilik sağlanamaz. ‘Müşavirlik kaldırıldı’ deniliyor ancak ama bu kağıt üstünde böyledir, uygulamada bir fark yok. İstisnalar hariç birçok üst kademe yöneticisi evindedir. Üst düzey göreve gelenler de ileride evinde kalacağı için kendisinden öncekilere ses çıkarmıyor. Sistemin değişmesini istemiyor” diye konuştu.

“Müşavirlik tam olarak kalkmadı”

Müşavirliğin tam olarak kalkmadığını ifade eden Bengihan, “Görevden alındıktan sonra eski görevine geri dönmeleri yeterli değil. Emekli Yasası’na göre müdür veya müsteşarlığa yükselenler çalışırken çektiği en yüksek maaştan emekli olur. Müşavirlik tam olarak kalkmadı. Yeni sistemle otorite ve hiyerarşi bitirildi. ‘Müşavirliği kaldırdık’ diyorlar. Halbuki kamuyu bilmeyen uyarılara rağmen kamuda düzenleme yapılmak istendi. Akademisyenler okula öğrencilerinin başına döner ancak müdürler emir verdiği kişilerin altında çalışmak zorunda kalır. Daha önce emir verdiği dairede emir alır duruma getirildiler” dedi.

“Seçimler, siyasi, pandemi ve ekonomi krizinin gölgesinde yapıldı”

Seçimleri değerlendiren Bengihan, “Seçim sonuçlarının; sosyolojik, psikolojik siyasi ve ekonomik nedenleri var. Uzmanlar tarafından incelenmelidir. Seçimler, siyasi, pandemi ve ekonomi krizinin gölgesinde yapıldı. Pandemide özel sektöre katkı yapılamamasına, hayat pahalılığının dondurulmak istenmesine, siyasi alanda sıkıntılara, elektrik kesintilerine, akaryakıt ve tüpgaz sıkıntılarına rağmen, uzmanlara göre UBP’nin 21 vekilden 24 vekile çıkması başarıdır” dedi.

“UBP ve CTP örgütlü olmanın faydasını gördü”

Örgütlü mücadelenin önemine dikkat çeken Bengihan, “UBP’nin yüzde 35-40 kalıplaşmış oyu var. Kimi aday gösterseler ne yapsalar bu oy oranını yakalıyorlar. Bu bir örgüt başarısıdır. Örgütlü mücadele her zaman önemlidir. UBP ve CTP örgütlü olmanın faydasını gördü. UBP kendi tabanına yönelik çalışmalar yaptı” ifadelerini kullandı.

“Geçersiz oylar önemli bir rakamadır”

Seçim sistemini eleştiren Bengihan, “Çarşaf listeyle, karma sistemiyle hata payı yüksek. Çok sayıda geçersiz oy var. 3 ilçede kullanılan oydan daha fazla geçersiz oy çıktı. Önemli rakamdır. Birçok şey değişebilir ve dönüşebilirdi” şeklinde konuştu.

“Demek ki tüm vatandaş yapılanlar UBP’ye yansımadı”

Seçimde en çok avantaj sağlayan partinin CTP olduğunu anlatan Bengihan, “CTP, milletvekili ve mühür sayısını artırdı. 14 bin yeni seçmen girdi ancak UBP 2 bin 200 fazladan mühür aldı. Bu rakam düşündürücüdür. Demek ki tüm vatandaş yapılanlar UBP’ye yansımadı. ‘Vatandaş yapmasalardı daha az oy alabilirdi’ şeklinde de yorumlanabilir” dedi.

“Solda 3 parti birleşseydi üçüncü parti olurdu”

Sol içinde yaşanan sıkıntılardan dolayı TDP, TKP ve Bağımsızlık Yolu’nun baraj altı kaldığına dikkat çeken Bengihan, “3 parti birleşseydi ve boykotçularla birlikte yüzde 8 oyun üstüne çıkarak, 3’üncü parti olacaktı. Solun en büyük hatası, birbiriyle tartışarak en büyük solcunun kim olduğunu iddia etme çabasıdır. Başkalarının eleştirmesine gerek yok, kendileriyle didişerek kendi kendilerine zarar veriyorlar. Kendi gibi düşünmeyenleri suçlayarak bir çatı altında toplanamıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Boykotun faturası TDP’ye kesildi”

Boykotun faturasının TDP’ye kesildiğini dile getiren Bengihan, “Boykotçulara saygı duyuyorum ancak tutumları nedeniyle TDP barajı geçemedi. 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu süreçte ön planda olmalıydı. TDP ve TKP’den gelen Akıncı, kendisine destek verenler için daha aktif olmalıydı. Mehmet Harmancı da daha görünür olmalıydı, şimdi belediye başkanı seçimlerini de zora soktu” şeklinde konuştu.

“TDP’nin mecliste olmaması, CTP için de dezavantajdır”

Mustafa Akıncı’yı eleştiren Bengihan, “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahaleden bahsediyor. Cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale edildiğini biz de söyledik ancak mücadeleden vazgeçmedik. Akıncı’yı eleştirenler kendisine oy verenlerdir. TDP’nin mecliste olmaması CTP için de dezavantajdır. Mücadelede CTP yalnız kaldı. TDP küçük bir stratejik hatayla barajın üstüne çıkamadı” dedi.

“UBP’yi eleştirenler UBP için sunuculuk yaptı”

Ülkede her şeyin olabileceğine inandığını ve bu seçimde yeniden tecrübe edindiğine işaret eden Bengihan, “Hayat pahalılığının UBP tarafından dondurulmasına karşı eleştirilerde bulunanları ve bu süreçte bize destek verenleri UBP’nin seçim çalışmalarında sunuculuk yaptığını gördüm. UBP’nin icraatlarından şikayetçi olanlar gidip UBP’ye oy veriyor” şeklinde konuştu.

“Hükümeti kuracak partilerde sistemi değişecek milletvekili yok”

İlerici ve emekçiden yana olanların biraya gelmesi gerektiğini savunan Bengihan, şöyle konuştu:

“UBP’nin yüzde 40 oyu bir yanda dururken, yüzde 60 bir çatı altında toplanmalı. Seçilen milletvekillerine bakıldığında kaç kişi sistemi değişecek? Hükümeti kuracak partilerde sistemi değiştirecek milletvekili yok. Sermaye, partilere yandaşlarını yerleştirdi. Servet vergisini kim kaldıracak, sınırsız yükseköğrenim teşvikleri nasıl sınırlandırılacak? Kazandığı oranda vergi vermeyenler var. Kendi yandaşlarını meclise soktular. Kavga, emek ve sermaye kavgasına dönüşüyor. ‘Tüm sermaye kötüdür’ demiyorum, çok iyi işverenler de vardır ama bir kesim var ki onlar siyasiler üzerinde etkilidir. Bankaları batıranlar, haklarında soruşturma açılanlar, şirketlerinde çalışanları ödemeyenler meclise girdi…”

“Kamuda verimlilik, siyasilerden dolayı artmıyor”

Kamuda verimliliğin siyasilerden dolayı artmadığına vurgu yapan Bengihan, “Evde oturarak ve üretmeyerek ancak slogan atarak emek kavgası verilemez. Üretmek lazım. Kamuda verimlilik siyasilerden dolayı artmıyor” ifadelerini kullandı.

“Her gelen hükümet kamu reformuna yaklaşmıyor”

Kendi partililerine istihdam sağlamak ve mevki vermek için her gelen hükümetin kamu reformuna yaklaşmadığını anlatan Bengihan, “3’lü kararname sistemi devam ettiği sürece kamuda verimlilik sağlanamaz. ‘Müşavirlik kaldırıldı’ deniliyor ancak ama bu kağıt üstünde böyledir, uygulamada bir fark yok. İstisnalar hariç birçok üst kademe yöneticisi evindedir. Üst düzey göreve gelenler de ileride evinde kalacağı için kendisinden öncekilere ses çıkarmıyor. Sistemin değişmesini istemiyor” diye konuştu.

“Müşavirlik tam olarak kalkmadı”

Müşavirliğin tam olarak kalkmadığını ifade eden Bengihan, “Görevden alındıktan sonra eski görevine geri dönmeleri yeterli değil. Emekli Yasası’na göre müdür veya müsteşarlığa yükselenler çalışırken çektiği en yüksek maaştan emekli olur. Müşavirlik tam olarak kalkmadı. Yeni sistemle otorite ve hiyerarşi bitirildi. ‘Müşavirliği kaldırdık’ diyorlar. Halbuki kamuyu bilmeyen uyarılara rağmen kamuda düzenleme yapılmak istendi. Akademisyenler okula öğrencilerinin başına döner ancak müdürler emir verdiği kişilerin altında çalışmak zorunda kalır. Daha önce emir verdiği dairede emir alır duruma getirildiler” dedi.

“Siyasi atamalardan vazgeçilmeli”

3’lü kararnamenin kaldırılması ve siyasi atamalardan vazgeçilmesi gerektiğini savunan Bengihan, “Ersan Saner başbakan olduğu dönemde Türkiye ile protokol imzalanırken, üst kademe yöneticisi olunması için kriter istendi. Müdür olunması için 15 yıllık memur olması, amir görevinde bulunması ve sınavda başarılı olması şartı aranmalıdır. Ancak bu konuda adım atılmadı” şeklinde konuştu.

“Daire müdürlerinin soruşturma hakkı yok bakanın var”

“İşlemeyen kamu görevlisi yoktur. İşletmeyen, işletemeyen siyasiler vardır” diye konuşan Bengihan, “Daire müdürlerinin soruşturma hakkı yok, bakanın var. Daire müdürleri de siyasi atamadır. Bu nedenle kamuda yüz kızartıcı suçlar dışında disiplin soruşturulması açılmıyor. Disiplinle ilgili dosyalar bakanların masasında kalıyor” ifadelerini kullandı

“Çıkarları için bazı sendikalar devleti tehdit ediyor”

Sendika kurma yasasının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bengihan, “Gelin sendika kurma yasasını değişelim. 20 kişiyle sendika mı olur? Bir alanda 48 sendika mı olur? Sendikalar zümresel değil toplumsal ve sınıfsal alanlarda mücadele vermeli. Çıkarları için bazı sendikalar devleti tehdit ediyor. Bu duruma gelinmesinde tüm siyasilerin payı var. Sağcıların yanında solda da statüko yaratanlar var” dedi.

“Eroğlu söylediğinin tersini yaptı”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun bahsettiği radikal reformlardan da söz eden Bengihan, “Derviş Eroğlu görevdeyken, bize ‘Göç yasası geçmeyecek ve ‘eşit işe eşit ücret verilecek’ gibi birçok konuda imzalı kâğıt vermişti. Nasıl yapacağı sorulduğunda ‘formül cebimde’ demişti ancak tam tersi oldu. Umarım Faiz Sucuoğlu’nun verdiği sözler de böyle olmaz” dedi.

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30/01/2022 16:25