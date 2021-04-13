Bengihan: Ne partizanca istihdamlar durdu, ne de atamalar

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bir taraftan halktan, çalışanlardan tasarruf etmelerini isterken, diğer taraftan liyakatsiz yüzlerce yandaşı istihdam ettiğini, müşavirleri göreve getireceğini dışarıdan atamalar yaptığını, emekliliğine az bir süre kalan insanlara makam verip devleti zarara uğrattığını, makam aracı alıp, makam odası düzdüğünü belirtti.

Bengihan, her türlü israfı, savurganlığı yapan hükümetin, çalışanlardan kesinti, yapmasını yanlış bulduklarını ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Güven Bengihan, Haber Kıbrıs Wb TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kamu 2018’den beri fedekarlık yapıyor”

Güven Bengihan, kamu çalışanlarının 2018 yılından beri ekonomik tedbir adı altında fedakarlık gösterdiğini belirterek, “4’lü hükümet döneminde Türk Lirası’nın kaybı ve protokole rağmen kaynak aktarımında bulunulmadığı için kamu fedakârlık yaptı. Ek mesailerde kesinti yapılmak istendi. Tasarruf etmek istenilen rakamın ne olduğunu sorduk 30 milyon TL olduğu söylenmişti. 4 ay ek mesailerde yüzde 15 feragat edildi” dedi.

“Tasarruf istenirken, istihdam yapılıyor”

UBP-HP Hükümeti’nin göreve gelmesiyle ekonomik tedbir adı altında hayat pahalılığında geri ödemeksizin kesintiye gittiğini anlatan Bengihan, “Hayat pahalılığı maaş artışı değildir. Hayat pahalılığı dikkate alınarak asgari ücret belirlenir. Tüm toplumu ilgilendiren bir denge unsurudur. Cebindeki parayı koruma konusunda değerlidir. Mahkeme kararıyla yüzde 2’lik kesintiler geri ödendi. Bir taraftan çalışanlardan tasarruf etmeleri istenirken, diğer taraftan liyakatsiz yüzlerce yandaşı istihdam etmek kabul edilemez” şeklinde konuştu.

“Makam araçları ve eşyalar yenilendi”

2020 yılı içinde pandemiden dolayı UBP-HP Hükümeti’nin, maaşlardan kesinti yaptığını anımsatan Bengihan, sendikaların pandemi nedeniyle buna itiraz etmediğini, fedakarlık yapıldığını, seçimler olacağı için de kesintilerin geri ödendiğini kaydetti.

Bengihan, “Tasarruftan, ekonomik tedbirden bahsedenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için istihdam yaptı. Makam araçları ve bakanlıklarda eşyalar değişti” ifadelerini kullandı.

“Dava ettik ve hukuk mücadelesi sürüyor”

Merkez Bankası Başkanının nitelikli, bilgili ve liyakata dayalı personelle devletteki yapının korunması ve küçülmesi uyarısına dikkat çeken Bengihan, “Hükümet dinlemedi. Yandaşlar istihdam edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki partizanca istihdamları dava ettik ve hukuk mücadelesi sürüyor” dedi.

“Pilli, kendisini destekleyenleri işe aldı”

Sağlık Bakanlığına yapılan istihdamlarla ilgili konuşan Bengihan, “Sağlık Bakanı Ali Pilli, kendisini destekleyenleri ve Güzelyurtlu gençleri geçici ve mevsimlik işçi olarak işe aldı. Ortada bir pasta var, kaynağından yararlanacak kişi sayısı belli. Pastanın adil eşit ve hakkaniyetli dağıtılması gerekir” diye konuştu.

“Bolibif, zeytin ve yağ dağıtma ile bu işler olmaz”

Kamu çalışanları ve emeklilerden yardım istenirken, devletten iş ve teşvik alanların devlete sahip çıkmadığını ifade eden Bengihan, “Patronlar devlete maddi olarak yardım yapmadı. Bolibif, zeytin ve yağ dağıtma ile bu işler olmaz. Hükümettekiler, patronlar için orada oturuyor” ifadelerini kullandı.

“Hayat Pahalılığı yüzde 8 olacak”

Hükümetin hayat pahalılığını durdurduğuna vurgu yapan Bengihan, “Hayat pahalılığı verilmemesi bir nevi maaş kesintisidir. Haziran ayı sonuna kadar 6.29 hayat pahalılığı gerçekleşmesi bekleniyor. 6.29 döviz karşısında erimeden belirlenmişti. Bu veriler 2015 yılı ölçme sistemine göre hazırlanmıştı. Hayat pahalılığı en az yüzde 8 çıkacak” dedi.

“Saner, üç silahşorların taleplerinden dolayı illallah çekiyor”

Devlette para yoksa atamaların neden yapıldığını sorgulayan Bengihan, “Hayat pahalılığının verilmemesiyle ilgili eylem yaptığımız gün 2 atama daha yapıldı. DPÖ müsteşarı dururken, HP’den istifa eden bağımsız milletvekilleri olan üç silahşorların girişimiyle DPÖ’ye müsteşar atandı. Kalkınma Bankasına da aynı şekilde atama yapıldı. Başbakan Ersan Saner, üç silahşorların taleplerinden dolayı illallah çekiyor. UBP’liler, silahşorların girişimleriyle atanan HP’liden dolayı tepki gösteriyor” şeklinde konuştu.

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13/04/2021 14:53