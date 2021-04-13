Bengihan: Özeldeki kötü şartları gösterip, kamu çalışanına ‘şükret’ deniliyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, özel sektördeki kötü şartları gösterip, kamunun fedakârlık yapmasının istendiğine dikkat çekerek, “Özeldeki durumun kötü olmasının sorumlusu devlet ve bazı patronlardır” dedi.

Bengihan, “Sen bana lütufta mı bulunuyorsun? Özel sektörü gösterip şükretmemizi istiyorlar. ‘Şükret ve haline dua et’ mantığı bize ters. Yıllardır özeldeki kötü durumu hükümetler düzeltmeye çalışmadı, sorumlusu onladır. Kamu çalışanları, özel çalışanların haklarını almasına karşı değil ve engellemiyor” diye konuştu.

Güven Bengihan, “Sağlıklı birine hastayı göstererek, evi olana evsizleri göstererek, karnı doyanlara açları göstererek ‘şükret haline’ deniliyor. Daha iyi bir düzen, maaş, gelecek için halkın daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceklerine, kötüyü gösteriyorlar ve şükredilmesi isteniyor” dedi.

Güven Bengihan, Haber Kıbrıs Wb TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kötüyü göstererek şükredilmesi isteniyor”

Özel sektördeki şartları gösterip, kamunun fedakârlık yapmasının istendiğine dikkat çeken Bengihan şöyle konuştu:

“Sen bana lütufta mı bulunuyorsun? Özel sektörü gösterip şükretmemizi istiyorlar. ‘Şükret ve haline dua et’ mantığı bize ters. Özeldeki durumun kötü olmasının sorumlusu devlet ve patronlardır. Kamu çalışanları, özel çalışanların haklarını almasına karşı değil ve engellemiyor.

Sağlıklı birine hastayı göstererek, evi olana evsizleri göstererek, karnı doyanlara açları göstererek ‘şükret haline’ deniliyor. Daha iyi bir düzen, maaş, gelecek için halkın daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceklerine, kötüyü gösteriyorlar ve şükredilmesi isteniyor.

Halkı mücadeleden koparmak için algı operasyonu yapıyorlar, bunlar hedef şaşırtmasıdır. Sürekli birbirini hedef gösterip kutuplaştırmak ve ötekileştirmek doğru değildir.”

“Eşitlik ilkesi eşit insanlar arasında olur”

Güven Bengihan, ülkede yüzbinlerce insanın servetine denk gelen, serveti olan ultra zenginlerin olduğunu belirterek, “Bu kadar servete sahip olmaları normal mi ?” diye sordu.

Bengihan ayrıca Maliye Bakanı’na “zengin olan üniversite patronlarına karantina ücreti ödeyebileceğini sordunuz mu?” diye sorduğuna işaret ederek, “Bakan bana eşitlik ilkesinden bahsetti. Eşitlik ilkesi eşit insanlar arasında olur. Devletten zengin olanların mal varlığı KKTC bütçesinden fazladır. Devlete getirdikleri öğrencilerin karantina parasını halka ödetecekler. Bu zenginlerin, okulu hastanesi yurdu var” şeklinde konuştu.

“Zenginlerin primleri ödendi, garibanların ödenmedi”

Devletin özel sektörde an az bin tane çalışanı olanların sosyal sigorta primlerini ödediğinden bahseden Bengihan, “Ultra zenginlerin ve kapanmayan sektörlerin primlerinin ödenmesi eşitliğe ve adalete sığmaz. Primlere 30 milyon TL ödeniyor. Öncelikle gariban kişilere ve küçük işletmelere bu paranın ödenmesi gerekir. İhtiyacı olmayanlara ödeniyor. 2 milyar dolar serveti olanların primleri ödendi, emekçilere gelince eleme yapıldı hepsi ödenmedi” dedi.

“Zenginliklerini devlete borçludurlar”

Covid-19 ile mücadele kapsamında otellere karantina ücreti ödendiğine dikkat çeken Bengihan, “120 milyon TL otellere ödendi. Patronların vermesi gereken öğrencilerin 50 milyon TL karantina ücretini bizden alacaklar. Ultra zenginler, sahip oldukları mal varlıklarını devlete borçludur. Devlete vermek zorundadırlar. 30 senede zengin olmadıklarını 50 yıl önce ailesinden gelir elde etmediklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu imkanlar ve imtiyazlar bana da verilirse ben de zengin olurum”

Devletin sermayeye birçok imtiyaz tanıdığını anlatan Bengihan, şöyle konuştu:

“Yıllardır haciz davası yok. Karşılıksız çeki bilerek alıyorlar ancak yaptırım yapılmıyor. Vergilerini ödemeyenlere yazı yollanır ancak orada kalıyor. Maliye Bakanı, bizim söylediğimiz 490 milyon TL verilmeyen verginin çok olduğunu söyledi, bu rakamın 2 milyon TL olduğunu belirtti. Sorarım, 2 milyon TL almak için ne yaptılar?

Yatırımcılar, teşvik alırlar ve harç ödemezler. Gümrüksüz mal getirirler. Elektrikte belli rakama kadar muafiyet sağlanır. KTAMS’ın yapacağı ve halkın yararlanacağı sosyal tesis için 900 bin TL inşaat ruhsatı istenirken, yardımlar alan oteller para vermiyor. Bu imkanlar ve imtiyazlar bana da verilirse bende zengin olurum.”

“Kamu ödedi, patronlara indirim yapıldı”

Kamunun 2011’de maaşın 6’da birini verdiğini, bu yıl devletin vermediği hayat pahalılığının parasının vergisini de ödediklerini anlatan Bengihan, “Patronlara peşin ödeme yapıldı diye yüzde 5 indirim yapıldı” dedi.

“AKSA ile sözleşme iptal edilebilirdi”

CTP’yi AKSA ile yaptığı garantili alım anlaşmasından dolayı eleştiren UBP’li bakanın mücbir sebep gösterip sözleşmeyi fesih edeceğini söylemesine rağmen adım atmadığına vurgu yapan Bengihan, buna rağmen bir otel ve yurt için karantina konusunda garanti oda üzerinden anlaşma yapıldığını kaydetti.

“Çakmak Hasan ve kibrit Hüseyin’i delegedir diye atıyorlar”

Ülkenin daha sert muhalefet yapacak siyasilere ihtiyacı olduğuna işaret eden Bengihan, “Dünya görüşümüz bellidir ancak hiçbir partinin yetkilerinin yaptığına göre hareket etmeyiz. Gayemiz, üyelerimizin ve halkın çıkarlarıdır. Dünya görüşü olarak hükümete yakın olan KAMU İŞ ve KAMU SEN sendikaları bile hükümetten şikayetçidir. Başımıza ne geldiyse vatan, bayrak ve millet diyenlerden geldi. Çakmak Hasan ve kibrit Hüseyin’i delegedir diye atarsan ne kurum kalır ne de kurumcuk” dedi.

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13/04/2021 15:27