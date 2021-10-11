Bengihan: Pandemi otellerinden birinin dördüncü katı 9 mahkûm ve tutukluya ayrıldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde 26 mahkûm ve tutuklunun koronavirüse yakalanması nedeniyle izole işlemleri yapıldığını belirterek, 9 mahkûm ve tutuklunun pandemi otellerinden birisinin dördüncü katına yerleştirildiğini, semptom göstermeyen bir kısım hastanın cezaevinde özel olarak oluşturulan bölümde tutulduğunu, bir kişinin ise koah hastası olduğu ve durumunun daha kritik görüldüğü için ‘Acil Durum Hastanesi’ne yatırılabileceğini vurguladı.

Covid-19 vakalarının artabileceği öngörülerek, henüz resmen teslim aşınmayan yeni cezaevinin bazı bölümlerinin hastaları izole etmek için kullanma düşüncesinin de bulunduğunu belirten Bengihan, orasının hazırlanması için çalışmaların başladığını kaydetti.

Bengihan, “Resmen teslim alınmadı ama elde olmayan nedenlerden dolayı yeni cezaevinin bazı bölümlerinin Covid-19 virüsü taşıyan mahkûm ve tutukluları yerleştirme düşüncesi var” dedi.

Güven Bengihan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yeni cezaevine yerleştirme düşüncesi var”

Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nde şu an 26 mahkûm ve tutuklunun koronavirüse yakalandığını belirterek, “Koronavirüse yakalananlar izole ediliyor. Bir kişi koah hastası, bu nedenle ‘Acil Durum Hastanesi’ne yatırılabilir. Temaslı takip ekibinin başındaki kişi cezaevine geldi. Taramalar yapılacak. Yeni cezaevi resmi olarak teslim edilmemesine rağmen bir süre virüse yakalanan hastaların bazılarını yeni cezaevine yerleştirme düşüncesi var” dedi.

“Cezaevinde çalışanlar arasında bir yayılma yok”

Cezaevinde 5 bölümde mahkûm ve tutuklularda bulaş görüldüğünü anlatan Bengihan, “Cezaevinde çalışanlar arasında bir yayılma yok. 26 kişinin 18’i ‘E’ bölümündedir. Genel tarama yapılacak” şeklinde konuştu.

“Cezaevinde aşı isteğe bağlı olmamalı”

Cezaevinde isteğe bağlı aşı yapıldığına işaret eden Bengihan, “Bazı mahkûmlara isteğe bağlı aşı yapıldı. Keşke isteğe bağlı değil tüm mahkûmlara aşı yapılsaydı. Cezaevinde 620 mahkûm ve tutuklu var. 240’tan fazla çalışan var. Mevcut cezaevi kapasitenin üzerinde faaliyet gösteriyor. Burada toplu yaşam ve aşırı bir yoğunluk var. Bu nedenle aşı zorunlu olmalıydı” ifadelerini kullandı.

“14 gün ziyaret yasağı geldi”

Bulaşın yayılmasını önlemek ve bulaş riskini azaltmak için bir takım önlemler alındığını vurgulayan Bengihan, “Mahkûm ve tutuklulara, 14 gün ziyaret yasağı geldi. Acil olmadığı sürece mahkemeye götürme işlemi yapılmıyor. Avukat görüşmesi durduruldu” diye konuştu.

“Pandemi otellerinden birinin dördüncü katı mahkûm ve tutuklulara ayrıldı”

Pandemi otellerinden birinin dördüncü katının 9 mahkûm ve tutukluya ayrıldığını anlatan Bengihan, “Pandemi otelindeki mahkûm ve tutuklular kameralarla takip edilecek. Art niyetli kişilerden dolayı firar olayları yaşanabilir. Daha önce hastanede firar olayları ve firar girişimleri yaşanmıştı. ‘Kaçacaklar’ demiyorum ama gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır ve herkes sağlık hizmeti almalıdır” dedi.

“Çalışanlar risk altında görev yapıyor”

Cezaevi personelinin, güvenlik ve sayım işlemi yaparak özveri ile çalıştığını ifade eden Bengihan, “Gardiyanlar, günde 3-4 kez koğuşlara giriyor. Risk altında çalışıyorlar. Minimum risk altında çalışmaları için sendika olarak talepte bulunduk. Cezaevi yönetimi, gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bazı mahkûmlar maske takmayı ret ediyor”

Cezaevinde mahkûm, tutuklu ve cezaevi çalışanlarının kurallara uyması gerektiğini dile getiren Bengihan, “Dezenfektan, maske ve eldiven sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum ancak bazı mahkûmlar maske takmayı reddediyor. İdare, başkalarının sağlığı için maske takılması gerektiğini hissettirmesi gerekir” diye konuştu.

“Şartlı tahliye yapılabilir”

Cezaevinde yoğunluğu ve bulaş riskini azaltmak için şartlı tahliye tüzüğünde değişiklik yapılması gerektiğini savunan Bengihan, “Pandemi başladığında, şartlı tahliye tüzüğünde 3 aylık bir süre için cezasının 3’te birini çekenlere tahliye imkanı verilmişti. Cezaevinde iyi halden yeniden tahliye süresinde değişiklik yapılabilir. Böylece yoğunluk ve bulaş riski azaltılmış olur” dedi.

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11/10/2021 17:57