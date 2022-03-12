Bengihan: Saat 17 :00'de 'Zam Ateşini' Yakıyoruz!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, zamların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bunun adı Halk düşmanlığıdır."dedi. Bengihan, zamlara tepki olarak bugün saat 17 :00'de KTAMS binası önünde toplanarak " ZAM ATEŞİ" yakacaklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin alım gücünün çok büyük oranda gerilediği bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin elektriğe, akaryakıta ve diğer temel tüketim maddelerinin fiyatlarına uyguladığı bu zamlar kabul edilemez. Bu zihniyet insafsız vicdansız ve de sorumsuz bir zihniyettir. Bunun adı Halk düşmanlığıdır.

Bu yapılan zamlara sessiz kalmamalıyız, yoksa arkası devam edecektir. Bu sebeple bu zamlara dur demek ve hükümeti protesto etmek için bugün saat 17 :00 de KTAMS binası önünde toplanıp "ZAM ATEŞİNİ" yakıyoruz. Bu zamlardan rahatsızlık duyan ve tepki koymak isteyen tüm halkımızı sendikamız önünde olmaya davet ediyoruz...

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12/03/2022 10:21