Bengihan: Sendikamızın yürütmüş olduğu mücadele sonuç vermiştir

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12/01/2023

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Bengihan: Sendikamızın yürütmüş olduğu mücadele sonuç vermiştir

KTAMS, Başbakanlığın liyakata dayalı istihdam taleplerine olumlu yanıt vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

KTAMS yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Sendikamızın yürütmüş olduğu mücadele sonuç vermiştir.  Sendikamızın, Başbakanlık ve Personel Dairesi ile yapmış olduğu istişareler neticesinde IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun artırılması konusunda uzlaşıya varılmış ve personel eksikliğinin karşılanabilmesi için Personel Dairesi tarafından 93 adet daha ek yetki talep edilmiştir”

12/01/2023 18:52
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TAGS: Bengihan: Sendikamızın yürütmüş olduğu mücadele sonuç vermiştir
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