Bengihan: Ülkede ilaç eksikliği dayanılmaz bir hal aldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, devlet hastanelerinin servislerinde ara elemanında olmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşandığını belirtirken, öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın istihdam ettiği 400 mevsimlik işçiden 135’nin işe gitmediğini söyledi.

Bengihan, 135 kişiden bazılarının ikinci iş yapıp işe gelmediğini, bazılarının ise partilerde görev yapıp, kurultay çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Devlet hastanelerinde ilaç eksikliğinin dayanılmaz bir hal aldığını, bu konuda eylem yapıp bakanlığı uyardıklarını ama ilgisizliğin devam ettiğini ifade eden Bengihan, devlet hastanesi eczanesinde ciddi ilaç eksikliği olduğunu, bitenlerin yerine yenisinin gelmediğini, kronik hastalara ilaç verilemediğini tedavilerin aksadığını vurguladı.

Devlet hastanesinin ilaçları taşıyacak bir kamyonunun bile olmadığını belirten Bengian, ihtiyaç olduğunda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan, Lefkoşa Belediyesi’nden, Gönyeli Belediyesi’nden kamyon beklendiğini, 36 milyon TL’lik sağlık fonu varken ilaç ve bir kamyonet alınamamasının anlaşılır gibi olmadığını kaydetti.

Güven Bengihan, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hakkı olana vatandaşlık verilmiyor”

Aşırı vatandaşlık verilmesiyle ilgili iddiaları değerlendiren Bengihan, şunları söyledi:

“Çalışanlar da yoğun olarak verilen vatandaşlık konusunda rahatsız. Hak sahibi olanlar yurttaş yapılmıyor, hak etmeyenler alıyor. Ülkeye sıkça gidip gelmiş diye bazı kişilere vatandaşlık veriliyor. Bu ülkede Din İşleri Dairesi Müdürlüğü yapacak onlarca kişi varken Türkiye’den birisi istisnai vatandaş yapılıp bu göreve getiriliyor. Ülkede mimar kalmamış gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni çizecek mimar Türkiye’den gelip istisnai vatandaş yapılıyor. Öte yandan 8 yaşında ülkeye gelen şu anda 28 yaşında olan Sibel Şahin isimli kişi bir yıldır başvurusu olmasına rağmen vatandaş yapılmıyor. Çünkü bu kişi UBP’ye oy vereceği taahhüdünde bulunmuyor… Vatandaşlıklar partizanca hedefler için yapılıyor…”

“Emekli olan bir kişi vatandaşlık verme biriminde çalışıyor”

Emekli olan bir kişinin başka birinin kimliğiyle, Muhaceret Dairesi’nde vatandaşlık verme işlemi yaptığını anlatan Bengihan, “1 Nisan’dan itibaren emekli olmuş bir kişi, yurttaşlık verilmesi konusunda çalıştırılıyor. Nüfus Kayıt Dairesi’nde çalıştığı ve tecrübeli olduğu için şimdi Muhaceret Dairesi’nde çalışıyor. Son 6 ay verilen vatandaşlıklar incelenmeli. Yaştan dolayı emekli olan birini çalıştırmak ve başkasının kimliği ile işlem yapılması suçtur. Buradan ihbar ediyorum, dava açılabilir” şeklinde konuştu.

“Hastanenin ilaç taşıyacak kamyonu yok”

İlaç eksikliği konusuna da değinen Bengihan, “Devlet hastanesi eczanesinde ilaç eksikliği var, bitenlerin yerine yenisi gelmiyor. Kronik hastalara ilaç verilemiyor, tedavileri aksıyor. Devlet hastanesinin ilaçları taşıyacak kamyonu bile yok. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan, Lefkoşa Belediyesi’nden, Gönyeli Belediyesi’nden kamyon bekliyorlar. Oralarda kamyonla iş varsa, bitmesini beklemek zorunda kalıyorlar. Hastaneden bir şoför kaldı ve kan ağlıyor. Bu şoför, kamyon bulacak, ilaç yükleyecek, indirecek hep tek başına. Sağlık Bakanlığı’nın 36 milyon TL’lik fonu var ama bir kamyonet alamıyorlar mı?” diye sordu.

“400 mevsimlik işçiden 135’i işe gitmiyor”

Hastanelerde servislerde ara elemanında olmadığını anlatan Bengihan, “400 mevsimlik işçi alındı. 135 kişi işe gitmiyor. Bazıları ikinci işini yapıyor bazıları ise partilerde görev yapıyor. 135 kişi işe gitmez ancak şoför ve ara eleman eksikliği yaşanıyor” dedi.

“Sınava başvuran kişinin durumundan dolayı sınav yapılamıyor”

Mahkemelerde yaşanan tebliğ ve icra memurluğu sıkıntısı ile ilgili konuşan Bengihan, “Mahkemelerde tebliğ ve icra memurluğu sorununun giderilmesi ve sınav yapılması için 15 Ekime kadar süre verdik, aksi halde grev yapacağız. Türkiye’de bir örgüte mensup olduğu veya bağlantısı olduğu söylenilen bir kişinin sınava başvurduğu söyleniyor ancak bu kişinin KKTC’de bir suç bağlantısı yok. Sınava başvuran kişinin durumundan dolayı sınav yapılmadığı ifade ediliyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir” şeklinde konuştu.

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11/10/2021 19:38