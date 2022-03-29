Bengihan’dan Maliye-Sen’in grevine: Amaç Cuma günü yapacağımız grevi baltalamak mı?

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Maliye-Sen'in “maaş ödemeyeceğiz” diyerek greve gitmesindeki amacı sorgulayarak, "Amaç Cuma günü yapacağımız grevi baltalamak mı?" diye sordu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye ve Hazine Çalışanları Sendikası'nın (Maliye-Sen) “maaş ödemeyeceğiz” diyerek greve gitmesindeki amacı sorguladı.

Maliye-Sen'in grev şeklinin emekli ve kamu çalışanlarına maaşlarını vermemek noktasında olmasına tepki gösteren Bengihan, ayrıca Maliye-Sen'in açıklamasındaki “diğer tüm sendikalardan ayrı olarak greve gidiyoruz” ifadelerine de dikkat çekti.

Bengihan, “Biz Cuma günü gideceğimiz genel grev öncesi tüm sendika ve örgütlere birlik ve dayanışma çağrısı yapmışken, neden bir sendika tek başına eyleme gider?” diye sorarak, eylem şeklini de eleştirdi.

“AMAÇ CUMA GÜNÜ YAPACAĞIMIZ GREVİ BALTALAMAK MIDIR?”

‘Aldığı 3 kuruş maaşla ay sonunu zor getiren emeklinin ve yani beraberinde tüm kamu emekçilerinin böylesi bir ekonomik krizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu maaşlarını vermemenin toplum için yapıldığı iddia edilen bir grevle bağdaşmayacağını’ vurgulayan Bengihan, bu grevin altındaki amacın ne olduğunu sordu.

Bengihan, “Amaç Bakanlar Kurulu aracılığıyla grev yasaklama kararı aldırıp, Cuma günü yapacağımız ve hükümete büyük darbe vuracak grevi baltalamak mıdır? Yoksa kasası tam takır olan Maliye’ye bir zaman kazandırma amacını mı taşımaktadır?” diye sordu.

“NİYET SAMİMİ İSE BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİDİR”

Bengihan ayrıca, Maliye’de KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMUSEN’e bağlı çalışanların da oldugunu ve Maliye-sen’in tek başına maaşların ödenmeyeceğine karar veremeyeceğini hatırlatarak, emekçiye zarar verecek ve şu anki zor koşullarda hayatını daha da zorlaştıracak olan bu kararın geri çekilmesini ve niyet gerçekten hükûmete ders vermekse birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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29/03/2022 22:15