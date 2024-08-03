Mahkemede Polisi Darp Etti

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, Polisi Darp ve Görevinden Men, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı Ali Ocak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı. Sevdalı 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 12.10’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza davaları salonu önünde, zanlı Ali Ocak’ın mahkemede görüşülmekte olan rimant duruşması esnasında kendisine mahkeme salonunun dolu olduğu gerekçesi ile içeri giremeyeceğini söyleyen görevli polisin giymiş olduğu Polis yeleğinin yaka kısmını sağ eli ile tutarak sallayıp makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “omuzuma dokunamazsın” diyerek darp edip görevinden men etmesinin akabinde sağ el işaret parmağını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunup “Bana bir daha dokunursan buraları mahkemeyi kan gölüne çeviririm” dedikten sonra kendisini tutuklayan polis çavuşu’na hitaben "Beni içeri götürürseniz kan çıkar" şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkeme aktardı. Polis zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefil 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)