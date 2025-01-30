''Beni Macbeth Me'' müzikali yeniden sahne alıyor

"Beni Macbeth Me" müzikali yarın akşam yeniden seyirciyle buluşuyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre, 16 yaş üstü seyircinin kabul edileceği oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda 20.30'da başlayacak.

Oyunun bilet fiyatı 200 TL olup, online biletler www.kibrisbiletcim.com'dan satın alınabilecek, ayrıca mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan da bilet temin edilebilecek.

Kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa yer aldığı oyunun; müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk’ün yer alıyor. Oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering ise Mehmet Ali Akçal'a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait.

"Beni Macbeth Me" konusu

Macbeth ve Lady Macbeth, birbirlerinin varlığından bile haberdar değildir. Macbeth, İskoçya'nın önde gelen komutanlarından biridir; cesareti ve başarılarıyla tanınır. Öte yandan, Lady Macbeth, babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan, soylu olmayan bir ailenin parçasıdır ve hayatı zorluklarla doludur. Macbeth ve en yakın arkadaşı Banquo, büyük bir sefer için hazırlanmaktadırlar. Ancak, kaderin oyunları ve içlerindeki tutku, beklenmedik bir aşk hikayesinin tohumlarını eker.