Benim Adım Kıbrıs Grubu doyasıya eğlendi

Gönyeli’de Bi'Büyük Taverna & Meyhane’de "Benim Adım Kıbrıs Grubu" cumartesi akşamı bir araya geldi.

Benim Adım Kıbrıs Grubu Yönetecilerinden Önay Demirci Saygı, Şaziye Kurt, Adnan Kaçak ve Yaşar Aslan’ın organize ettiği gecede ‘Benim Adım Kıbrıs Grubu’ yöneticileri ve üyeleri 2020 yılının ilk yemeği ve eğlencesinde bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Gecede, "Benim Adım Kıbrıs Grubu" yöneticilerinden Önay Demirci Saygı ve Şaziye Kurt, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel üyelerine karanfil ve hediye dağıttı.

04/03/2020 15:17