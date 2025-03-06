Benim Şehrim Güzelyurt’um ve “Benim Şehrim Lefke’m Sergisi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde sergileniyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile iş birliği yaparak, 31. ve 32. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergileri'ndeki "Benim Şehrim Güzelyurt’um" ve "Benim Şehrim Lefke’m" kategorilerindeki eserleri Güzelyurt’ta sergilemeye başladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, "mART Fest 2025" kapsamında Güzelyurt ve Lefkeli sanatseverleri buluşturan sergi, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından açıldı.

Kültürel etkinlikleri ilçelere yayma vizyonuyla düzenlenen sergi, 26 Mart’a kadar ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde ziyaret edilebilecek.