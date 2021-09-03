Benin'de aşı olmayan çalışanlar toplantılara katılamayacak

Benin'de koronavirüs aşısı yaptırmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının seminer ya da forum gibi hiçbir toplantıya katılamayacağı duyuruldu.

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03/09/2021

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Benin'de aşı olmayan çalışanlar toplantılara katılamayacak

Benin'de koronavirüs aşısı yaptırmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının seminer ya da forum gibi hiçbir toplantıya katılamayacağı duyuruldu.

Benin Bakanlar Kurulundan sonra yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, doktor, eczacı, hasta bakıcı gibi sağlık sektörü çalışanlarına COVID-19 aşısı zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

Aşı olmayan kamu ve özel sektör çalışanlarının ise seminer, atölye, forum gibi kalabalık toplantılara katılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, 18 yaş üstü tüm bireylere aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip Benin'de, bugüne kadar 15 bin 932 kişi COVID-19'a yakalandı, 131 kişi yaşamını yitirdi.

Sinovac, J&J ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı ülkede bugüne kadar 120 bin 333 kişi aşı oldu.

03/09/2021 09:03
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TAGS: Benin, aşı olmayan, çalışanlar, dünya,
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