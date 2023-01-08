Benin'de genel seçimler için halk sandık başında

Benin'de milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy verme işlemiyle 6 milyon 600 bin seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor.

Meclisteki 109 sandalye için 763 aday ve 7 siyasi parti yarışıyor.

Ülkede 2019'da değişen seçim yasası ile meclise girecek milletvekili sayısı 83'ten 109'a çıkarılmış ve en az 24 kadın vekil şartı getirilmişti.

Resmi olmayan ilk sonuçların 11 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Son milletvekili seçimleri 2019'da yapılmış ve eski Cumhurbaşkanı Boni Yayi'nin partisi gerekli şartları karşılayamadığı için listeye alınmamıştı.

Bunun üzerine Yayi destekçileri gösteriler düzenlemiş, ülkede internet bir süreliğine kesilmişti.

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08/01/2023 14:43