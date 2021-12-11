Beninli muhalif lider, terör gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum oldu

Benin'de muhalif lider Reckya Madougou'ya terör gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası verildi.

Ülkedeki istikrarı ve seçim sürecini bozmaya çalışma suçlamasıyla 9 aydır tutuklu bulunan Demokratlar Partisi Lideri Madougou, yargılandığı davada terörü finanse ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edildi.

Nisan ayında yapılan başkanlık seçimlerine katılmasına izin verilmeyen muhalif lider, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, kendisini demokrasiye adadığını belirterek mahkemeyi bağımsız olmamakla suçladı.

Madougou'nun avukatı Antoine Vey, yargılamanın siyasi bir darbe olduğunu dile getirdi.

Ülkesinde daha önce Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan Madougou'yla birlikte başka muhalif isimler de aynı dönemde çeşitli suçlamalarla tutuklanmıştı.

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11/12/2021 15:54