Beniz Uluer Kaymak, Ankara'da TDT toplantısına katıldı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile İlişkilerden Sorumlu Müdür/Temsilci Beniz Uluer Kaymak, 3 - 4 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “TDT 2. Çok Taraflı Siyasi İstişareler” toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Kıbrıs Türklerine uzun zamandır uygulanan gayriinsani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki haksız izolasyonun yıkıcı sonuçlarını Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki sonsuz desteğiyle aşmaya çalıştığımızı ifade eden Kaymak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 79. Genel Kurulu hitabında yinelemiş olduğu çağrısına atıfla, TDT ülkelerinden halihazırda gelişmekte olan ilişkilerimiz bağlamında daha fazla destek görmeyi umut ettiğimizi belirtti.

Sayın Kaymak devamla, Doğu Akdeniz’deki jeostratejik konumu ile yüksek öğrenim, turizm, ticaret ve bölgesel ulaşım alanlarındaki potansiyeliyle KKTC’nin büyük önem taşıdığını ifade ederek, ülkemizin Türk Dünyası içinde bahse konu alanlarda önemli ve güvenilir bir işbirliği ortağı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Sayın Kaymak, ayrıca, Ankara ziyareti sırasında katılımcı heyetler ile görüşme imkanı bulmuş ve 3 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen “Nahçıvan Anlaşması’nın 15. Yıldönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü” Resepsiyonu’na da iştirak etmiştir.

Sayın Kaymak’a, Ankara ziyareti süresince KKTC Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Muavin Konsolos Ömür Gedikoğlu eşlik etmiştir.