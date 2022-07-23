Benjamin Tetteh Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon öncesi Premier Lig'e çıkma amacıyla kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz ekibi yolu Türkiye'den geçmiş bir ismi daha kadrosuna kattı. Hull City, son olarak Yeni Malatyaspor'da oynayan Benjamin Tetteh'i bedelsiz olarak transfer ettiğini duyurdu.

Hull City, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 25 yaşındaki Ganalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtti.

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 19:33