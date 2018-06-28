Benli: 28 belediye fazla…

Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli bugün sabah Hüseyin Ekmekçi’nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programında uzun süredir gündemde olan belediyeler reformu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Benli belediyeler reformunun uygulanması gerektiğine dikkat çekerek Kıbrıs’ın ölçeğine bakıldığında 28 belediyenin çok fazla olduğunu söyledi. Belediyelerin temel görevinin vatandaşın verdiği vergiyi hızlı bir şekilde hizmete çevirmek olduğunun altını çizen Ahmet Benli, 28 belediyenin bunu gerçekleştirmekte sorun yaşadığını kaydetti.

“Temel doğru atılmalı”

Belediyeler reformunun gerçekleştirilmesi halinde 28 belediyenin 12-13 belediyeye düşeceğini anlatan Ahmet Benli, mühendislere büyük iş düştüğünü kaydetti. Mühendislerin doğru hesaplamalarla hangi belediyenin kapatılması gerektiği yönünde görüş koymaları gerektiğini söyleyen Benli, bu sistemde temelin doğru atılması gerektiğini kaydetti.

“Önce umutsuzluğu atın”

KKTC’nin yüzde 56’sının belediyesine güvendiğini söyleyen Ahmet Benli, kötü olan belediyelerin olduğunu ancak önemli olanın umutsuzluğu bir kenarı bırakmak olduğunun altını çizdi.