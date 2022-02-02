Benli: Altyapıya engel çıkardığımız iddiaları gerçek dışıdır

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Gönyeli’deki elektrik kesintilerini önlemek için yapacağı altyapı çalışmalarına Gönyeli Belediyesi’nin izin vermediğiyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Merkezi hükümetin tam 11 kez Gönyeli Belediyesi’nin altyapı çalışmalarına engel koyduğunu ama Gönyeli Belediyesi’nin merkezi hükümetin “gaz dolum tesisi yanına trafo yapmak gibi sakıncalı girişimi” dışında hiçbir yatırımına engel çıkarmadığını anlatan Benli, belediyenin, halkın faydasına olacak hiçbir altyapı çalışmasına engel çıkarmadığını ve çıkamayacağını kaydetti.

KIB-TEK Genel Müdürü’nün altyapı çalışmalarıyla ilgili kendisini arayıp yardım istediğini, kendisinin de belediye olarak yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini ama bir süre sonra “Belediye izin vermiyor” söylemlerinin ortaya attığını belirten Ahmet Benli, canlı yayında çocuklarının üzerine yemin ederek, KIB-TEK Müdürüyle bu diyalogdan başka konuşmaları olmadığını ve bir engel de çıkamadığını belirtti.

“Benden izin istedikleri yerde altyapı vardır zaten, benden neyin iznini istiyorlar?” diye konuşan Benli, halkın faydasına olacak hiçbir çalışmaya engel olmadıklarını kaydetti.

Yerin altına inilsin, çağdaş bir yatırım olsun diye altyapıya para harcadıklarını, bu nedenle genelde direk üstüne hat çekilmesine izin vermediklerini belirten Benli, “Ancak zor bir dönemden geçiliyor ve halk mağdur olmasın diye bazı noktalarda buna da izin verdik” dedi.

Ahmet Benli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Benim 11 projem engellendi”

Gönyeli’deki elektrik kesintileriyle ilgili belediyenin elektrik konusunda yatırım yapılmasına izin verilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Benli, “Halk dedikoduları sevmez. Benim 11 projem engellendi. Belgelidir ancak bu konuyu gündeme getirmedim. Örneğin bir tanesi Gönyeli Belediye binası, bir tanesi ise su baskınlarının yaşandığı bölgedeki köprüdür” dedi.

“Enerji ve haberleşme hatları yer altına alındı”

Gönyeli bölgesinde enerji ve haberleşme hatlarının yeraltına alındığını anlatan Ahmet Benli, “Okul, köprüler, alt-üst yapılar, telefon ve aydınlatmalar belediyenin sorumluluğunda değil ancak yüksek yaşam standardına ulaşılması için yapıyoruz. Elektrik ve haberleşme konularında paydaşlarla birlikte çalışılmalı. Daha önce altyapı konusunda master programı hazırladık. Telekomünikasyon Dairesi ile eş güdüm halinde çalıştık. Araçların kullandığı asfalt yolları bir daha kazılmamak kaydıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Benden izin istedikleri yerde altyapı vardır, benden neyin iznini istiyorlar?”

Altyapıların tamamlanıp bir daha kazılmaması şartıyla, yaya yollarını tamamlamak istediklerini dile getiren Benli, “Yatırımların tekrar kazılmaması için enerji nakil ve aydınlatma projelerinin bize verilmesini istedik. KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrikte sıkıntı yaşanmaması için yatırım yapılması gerektiğini söyledi. ‘Görüşelim’ dedim. Elektrikler kesilmeye başlayınca ‘Gönyeli Belediyesi bize izin vermez’ dendi. Benden izin istedikleri yerde altyapı vardır benden neyin iznini istiyorlar?” şeklinde konuştu.

“Ufak tefek tadilatlarla altyapı kullanılabilirdi”

KIB-TEK’in Gönyeli Belediyesi tarafından yerin altında yapılan hatlara bağlanmak için kazı yapmak istediğini belirten Benli, “Mevcut borular yeraltında duruyor ancak kazı yapılıyor. Rögarda sıkıntı varsaydı çözerdik. Ufak tefek tadilatlarla altyapı kullanılabilirdi. Altyapılar bize verildiği şekilde yapıldı. Yerin altına inilsin diye altyapıya para harcıyoruz bu nedenle direk üstüne elektrik izni vermiyoruz. Ancak halk mağdur olmasın diye bazı noktalarda izin de verdik” dedi.

“Fiber optik ihalesini iptal ettiler”

Altyapıları tamamlayıp bir daha kazılmamak şartıyla üst yapıları da tamamlamak istediklerini ifade eden Benli, “Fiber optik hattını yapmak ve haberleşme sorununu çözmek istiyorum ancak izinleri alınan ve çıkılan ihaleyi iptal ettiler. Merkezi hükümet bize engel oldu” diye konuştu.

“Çalışmayı biz yaptık üstüne kontrolörlük parası da verdik”

Görevi olmadığı halde elektrik konusunda altyapı çalışmaları yaptığını ve kurumla aydınlatma ve iletim konularında işbirliği yaptığını aktaran Benli, “Hem projeyi hazırladık, hem altyapı çalışması yaptık hem de kuruma kontrolörlük parası ödedik” ifadelerini kullandı.

“Belediyeler reformu her seçim öncesi gündeme gelir”

Belediye reformlarının gerçekleşmesi için bu yıl içinde yapılacak olan yerel seçimleri iptal edilmesi yönünde UBP’nin isteği olduğu belirten Benli, CTP’nin buna nasıl baktığı yönündeki soruyu yanıtlayan Benli, belediye seçimlerinin iptal edileceğini düşünmediğini söyledi.

Benli, “CTP’nin Lefkoşa ve Gönyeli’de belediye başkan adayları henüz belirlenmedi. Ancak parti, 28 belediyede 28 aday çıkaracağını açıkladı. Belediyeler reformunu reddeden siyasi yoktur. Belediye reformu sadece belediyelerin sayıları olarak algılanmamalı. Reformun içini dolduralım. Türkiye ile yapılan protokollerde de var. Seçim öncesi gündeme gelir yapamayınca 4 sene daha ertelenir. Seçime kadar gündemden düşmeyecek” dedi.

“CTP belediyelerin 13, UBP 6’ya düşmesini istiyor”

Belediyelerin azaltılması ile ilgili 2 öneri olduğuna dikkat çeken Benli, “CTP, 13 belediyeye düşürülmesini, UBP içindeki bir kesim ise ilçe bazlı belediye öngörüyor. Toplamda 6 belediye istiyor” şeklinde konuştu.

“Gönyeli’nin Lefkoşa’ya bağlanmasına rıza göstermemi kimse beklemesin”

Gönyeli’nin Lefkoşa Belediyesi’ne bağlanmak istenmesi konusuna da değinen Benli, “Gönyeli’nin Lefkoşa’ya bağlanmasına rıza göstermemi kimse beklemesin. Bağlamaya kalkarlarsa, Gönyeli’deki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler benim arkamdadır. Bu kadar çalışmadan sonra bunu yapmak ihanettir” ifadelerini kullandı.

“Maliye Bakanlığı alacağı karara belediyeleri ortak yapmak istiyor”

Belediyelerin yeni belirlenen hayat pahalılığını personeline ödeyemez duruma geldiğini, devlet katkı paylarının artırılmasını talep ettiğini ancak Maliye Bakanlığının da emlak vergilerini artırmak istediğini anlatan Benli, “Maliye Bakanlığı emlak vergilerini artırma kararını alabilir, bizi huzuruna çağırmasına gerek yok ancak amaç halkı mağdur edecek karara bizi ortak yapmak istiyorlar. Belediyeler battı. Yüzde 37.8 hayat pahalılığı artışını, belediyelerden 3-4 tanesi hariç diğerleri veremedi. Şehirlerde emlak vergisinden para gelir ancak kırsaldan gelmez. Hayat pahalılığı artışları, borçlanarak avans alınarak ödendi” dedi

“Belediyelerin yasal hakları verilirse, emlak vergilerinin artırılmasına gerek yoktur”

Maliye Bakanlığının yerel yönetimler gelirlerinin artmayacağı öngörüsünde bulunarak bütçe hazırladığını ancak daha sonra revize yapıldığını aktaran Benli, “Bütçe hazırlanırken katkı paylarına sıfır artış yapıldı, ardından bütçede revize yapıldı ve yüzde 26 artış beklendiğini açıklandı. Ancak bu sürede belediyelere büyük zarar verildi. Devlet katkı paylarını belediyelerden çatır çatır çalıyor. Hükümet, yüzde 26 belediyelerin hakkını çaldı. Belediyelerin yasal hakları verilirse, emlak vergilerinin artırılmasına gerek yoktur” şeklinde konuştu.

“Su baskınlarından etkilenen vatandaşların mağduriyetini gideriyoruz”

Gönyeli’de geçen ay meydana gelen su baskınları konusuna da değinen Benli, “Projemizi test ettik ufak sıkıntılar yaşadık. Bazı noktalarda duvarlar daha alçak olsaydı sular tahliye olabilirdi. Bizim ihmalimiz yoktu, başka nedenlerden oldu ama biz yine de oluşan zararları karşılama kararı aldık ve gelecekte bu sorunları yaşamamak için tedbirleri de alıyoruz. Olağanüstü bir yağmur yağdı. Metrekareye 170 kilo yağmur düştü. Su baskınlarından dolayı vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Vatandaşların uğradığı zararı karşılamanın bir milyon TL maliyeti var ama karşılayacağız. Medyada yer alan görüntülerin bazıları Gönyeli’de değil Lefkoşa’dadır. İşbirliği yaparak sorunlar çözülmelidir” dedi.

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02/02/2022 17:59