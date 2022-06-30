Benli Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler toplantısında katıldı
Gönyeli Belediye Başkanı Benli Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler toplantısında katıldı
30/06/2022
Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısına katıldı.
Gönyeli Belediyesinden verilen bilgiye göre İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde yer alan toplantıda yerel yönetimlerle ilgili son gelişmeler konuşuldu.
Toplantıda Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden seçilmiş belediye başkanları davet edildi.