Benli Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler toplantısında katıldı

Gönyeli Belediye Başkanı Benli Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler toplantısında katıldı

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30/06/2022

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Benli Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler toplantısında katıldı

Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısına katıldı. 

Gönyeli Belediyesinden verilen bilgiye göre İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde yer alan toplantıda yerel yönetimlerle ilgili son gelişmeler konuşuldu. 

Toplantıda Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden seçilmiş belediye başkanları davet edildi.

30/06/2022 13:00
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TAGS: Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler
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