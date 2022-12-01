Benli: Biz yandaş istihdamına ve savurganlığa değil, hizmete ve dönüşüme inandık

Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yöneltilen belediyelerin ne noktaya geldiğini halkın iyi bildiğini, bundan dolayı Gönyeli ve Alayköy halkının kendilerine sahip çıktığını vurguladı. Ülkede peş peşe krizler yaşandığını, insanların canının yandığını söyleyen Benli, “Bir reform altında belediyeler kapatıldı, bu koşullarda ömrümüzü verdiğimiz belediyemizi bırakıp da gidemezdik” şeklinde konuştu. Benli, “Biz insanlarımıza rahat olunuz, gaile çekmeyiniz, bir buradayız dedik; tecrübemizle, ilkelerimizle, dürüstlüğümüzle biz varız, Gönyeli ile Alayköy’ü çok daha büyük ölçekli projelere taşıyacağız. Bu düşüncelerle yeniden aday olduk, halkımızın verdiği güvenle de yol alıyoruz.” Dedi. CTP Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, BRT'de Pembe Paşaoğluları’nın 17’nci Saat programına katıldı, soruları yanıtladı. "Dürüst, adil, çalmadan, çaldırmadan, alnımız açık, eşitlikçi yönetim anlayışı”na dikkat çeken Ahmet Y. Benli, ülkenin tüm belediyeleri içerisinde en güçlü belediyenin Gönyeli Belediyesi olduğunu söyledi, bunu israfı önleyerek başardıklarını anlattı.

“BELEDİYELERİ BU ÜLKEDE BATAĞA SÜRÜKLEYEN YANLIŞ İSTİHDAMDIR”

“Eğer siz hısımınızı, akrabanızı istihdam ederseniz, yandaş istihdamı yaparsanız, oy için istihdam yaparsanız belediyeler batar” diyen Benli, ülkemizde belediyeleri batağa sürükleyenin de yanlış istihdam politikaları olduğunu vurguladı. Benli, “İnsanlar adaletimize ve vizyonumuza inandığı için dönüşümü başardık” şeklinde konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ HISIM, AKRABAMIZ DEĞİL, KENTİMİZ OLDU, BELEDİYEMİZ OLDU”

Benli’nin şu sözleri dikkat çekti: “Bizim de aklımız keserdi, elimiz kolumuzu uzundu, evlatlarımızı daireye alalım, müdür yapalım, müsteşar yapalım. Üçü de özelde işler. Üçü de üniversite mezunu. Bir tek akrabam yok Gönyeli Belediyesi’nde. Böyle başlar bir belediyenin kalkınması. Dürüst ve adil olacaksınız önce. Öncelik hısım akrabanız yandaşınız değil, kentiniz olacak, belediyeniz olacak.”

“BİZ DÖNÜŞÜME GERÇEKTEN İNANDIK”

“Biz dönüşüme gerçekten inandık” diyen Benli, “Gönyeli kenti tüm alt ve üst yapısını projelendirmiştir; atık su, içme ve kullanma suyu ve yağmur suyu projeleri tamamlanmış tek kenttir” şeklinde konuştu. Köyden kente dönüşümü tamamladıklarını, yüksek yaşam standartlı kent hedefiyle yeni dönüşümlere imza attıklarını söyleyen Benli, “Hizmet kalitesini artırıyoruz, Gönyeli’yi kesintisiz temizliyoruz. Çevreye daha çok yatırım yapıyoruz, cadde dönüşümleri gerçekleşiyor, o projelerin altında bir dünya var, sadece parke yapmıyoruz, tüm altyapısı Avrupa standartlarında caddeleri dönüştürüyoruz” diye konuştu. Yeni dönemde çevreye, sosyal yaşama ve kültür sanata daha fazla yatırım yapacaklarını ifade eden Benli, “İlkeli ve dürüst yönetimle geldiğimiz en güçlü noktayı, şimdi Alayköy’le de güçlerimizi birleştirerek geliştireceğiz” şeklinde düşüncelerini özetledi.

“ALAYKÖY BELEDİYESİ AÇIK KALACAK”

Ahmet Y. Benli, “Biz Alayköy ve Yılmazköy halkına açıkça söylüyoruz; belediyenizi kapattılar, biz açık tutacağız, Alayköy Belediyesi dünden bugüne nasıl yönetilmişse, yine öyle yönetilecek, idari koşulları, vergileri ve yaşamları değişmeyecek, gönülleri rahat olsun” dedi. “Alayköy belediyesini kapattılar, yeni kurulan Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni de kapatarak Lefkoşa’ya bağlamayı düşünüyorlar” diyen Benli, kendi dönemlerinde belediye çalışanlarının tek bir gün maaş gailesi çekmediğini, belde halkının tek gün hizmetten mahrum kalmadığını anımsattı. Benli, “Popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yöneltilen belediyelerin ne noktaya geldiğini bu halk iyi biliyor, o nedenle Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor” dedi. Benli, “Biz emekle, terle, insanımızın vergileri ile güçlü bir noktaya taşıdığımız belediyeleri ne kapattırırız, ne de geriye gitmesine müsaade ederiz” şeklinde konuştu.

“ALAYKÖYLÜLER KENDİLERİNDEN OY İSTEYENİN BELEDİYELERİNİ KAPATAN MASANIN MUTFAK ŞEFİ OLDUĞUNU UNUTMASINLAR”

“Alayköylüler rahat olsunlar ve kendilerinden oy isteyenin belediyelerini kapatan masanın mutfak şefi olduğunu da unutmasınlar” diyen Ahmet Y. Benli, güçlerini birleştirerek, büyük ölçekli işler için ilerleyeceklerinin altını çizdi. İlk günden itibaren yerinden yönetim ilkesini benimsediklerini ifade eden Benli, Alayköy’ü Gönyeli, ya da Gönyeli’yi Alayköy gibi yönetmenin mümkün olmadığını, her bölgenin kendi özel koşulları olduğunu anlattı. Ahmet Benli, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi başta olmak olmak üzere, Alayköy'ün de kanalizasyon sistemine dahil edilmesi müjdesi verdi. Gönyeli ve Alayköy’de yapılan geniş araştırmalara göre projelerini belirlediklerini ifade eden Ahmet Y. Benli, projelerinden birinin sosyal belediyecilik temelinde Düğün Parkı ve Sosyal Tesisler olduğunu söyledi. "Yönetim, merak etme hallederiz demekle olmuyor. Pek çok kurumu öyle batırdılar. Mesele doğru, adil, ilkeli yönetimdir. Belediyelerin de başkanların da çalışanlarında ortak amacı halka hizmettir, bu unutulmasın" diyen Benli, kararlı yönetimin önemini sözlerine ekledi.

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01/12/2022 14:55