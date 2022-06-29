Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nin (SAM) organizasyonuyla düzenlenen Kültür Sanat Buluşması çocuk konsepti ile dün akşam yapıldı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde yaptıkları seramik ve resim kurslarının eserleri eserlerini sergilediler; keman, piyano, gitar performansı ve tiyatro gösterisi sundular.

Etkinlikte Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de bir konuşma yaparak eser sahiplerini tebrik etti.

Benli: “Çocuklarımız için çalışıyoruz”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukları hayata hazırlarken onların yeteneklerini ve eğilimlerini fark ederek hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Benli, 2012 yılında çalışmalarına başladıkları, 2014 yılında ise tesisini Gönyeli’ye kazandırdıkları Gönyeli SAM’da kültür sanat etkinliklerinin çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Gönyeli SAM’da 2012 yılından beridir çocukların sosyalleşmesi ve özgürlüklerini artırması hedefiyle bir çok proje ve etkinlik yapıldığını kaydeden Benli, “Buradaki eğitmenlerimizi ve teknik arkadaşlarımızı tüm emekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Benli, “Bugün çocuklarımız bize hünerlerini sergiliyor. Çocuklarımız bizim sandığımızdan daha becerikli ve yeteneklidir yeter ki biz fırsat verelim. Çocuklarımızın yeteneklerini fark edelim, neler istediğini görerek hareket edelim onların gelişmesinde inanın bunun çok etkisi olacak” dedi.

Benli, altyapı gibi zor işleri tamamladıktan sonra şimdilerde daha fazla gülen insana ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek bu noktada çevreye daha çok yatırım yapacaklarını belirtti.

Benli sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklar hep daha mutlu olsunlar diye çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 3288 insan Gönyeli SAM’da hizmet aldı. Şu an 21 programda 480 aktif katılımcı var.

Çocuk-Gençlik Festivalleri, yaşlılara hizmet gibi bir çok insan odaklı projede çalışıyoruz, çalışacağız. Ülkemizin içinden geçtiği çeşitli siyasi istikrar sorunları ve birçok belediyede maaş ödeyememe sorunları var. Bizim büyük gemimiz bu dalgalarda sallanıyor ancak varacağımız limana güvenle varıyoruz. Kimsenin hedefleyemediklerini başardık ve yeni hayaller kuruyoruz.”

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29/06/2022 13:53