Benli: Gönyeli yüksek yaşam konforlu bir kent özelliğini koruyacak!

“Gönyeli yüksek yaşam konforlu bir kent özelliğini koruyacak” dedi. Gönyeli’deki hedeflerinin çok net olduğunu anlatan Benli, bu hedefe ulaşmak için de güçlü bir bütçe, insan kaynağı, dürüst ve adil yönetim ilkelerini benimsediklerini anlattı. “Her gün yeni ufuklara ilerleyen bir kent hizmet veriyoruz ve bunun heyecanını yaşıyoruz” diyen Ahmet Y. Benli, “12 yıl, 24 saat boyunca aklımız fikrimiz hep Gönyeli oldu” şeklinde konuştu.

Bir yapıcı ustasının, tuğlalarını ördüğü binaya, oradan her geçişinde gururla baktığını anlatan Ahmet Y. Benli, “Gönyeli’ye bakarken bizler de o gururu hissediyoruz. Gururluyuz çünkü sürdürülebilir belediyecilik anlayışı içerisinde sağlam temeller üzerinden ilerliyoruz” dedi. Gönyeli’de sadece seçim dönemleri değil düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptıklarını anlatan CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Y. Benli, böylece halkın beklentilerini ve sıkıntılarını görerek, çeşitli normlar oluşturduklarını belirtti. Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim inancımıza göre Gönyeli, 28 belediye içerisinde en öne çıkmayı başarmış bir belediyedir. Halkımız da bunu büyük ölçüde onaylıyor. Elbette belirli bir standart, hizmet kalitesinin ileriye taşınması ve kentin doğru planlanması için veriye ihtiyacınız oluyor. Kamuoyu araştırmaları bu ihtiyacımıza yanıt veriyor.”

Seçimlere yönelik yaptıkları araştırmalar hakkında da bilgi veren Benli, Mart 2018’deki ilk araştırmada Gönyeli seçmeninin hemen her konuda % 70’e yakın memnuniyet dile getirdiğini belirtti. “Adaylara yönelik 20-24 Nisan tarihinde yaptığımız araştırmada, bize % 64.9 oranında bir güven olduğunu gördük” diyen Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’deki başarının toplam bir başarı olduğunun altını çizdi.

NASIL BİR KENT?

Ahmet Yalçın Benli, gazeteci Aysu Basri Akter’in programında çeşitli açıklamalar yaptı. NTV Kıbrıs Temsilcisi Selim Sayarı da programa katılarak, Benli’ye hem sorularını yöneltti, hem de Gönyeli’de yaşayan bir gazeteci olarak düşüncelerini paylaştı. Belediyelerin öncelikle nasıl bir kent hedeflediklerinin kararını vermesi gerektiğini söyleyen Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’ye ilgili bizim kararımız net olmuştur. Gönyeli yüksek yaşam konforlu bir kent olacak. Tam da Gönyeli için hedefimiz budur ve hep buna yönelik çalıştık. Bunun için güçlü bir belediye ihtiyaç vardır. Bunun için güçlü bir bütçeye ve bu bütçe içerisinde yüksek bir yatırım payına ihtiyaç vardır. O nedenle Gönyeli’nin kaynaklarını koruduk. O nedenle çalmadık, çaldırmak, Gönyeli halkının her kuruş vergisini gözettik, halkımızdan aldığımız her kuruşu kentimize yüksek hizmet kalitesi ve yatırım ile geri döndürdük.”

GÖNYELİ FARKLIDIR!

“İnanmak ve hedef koymak çok önemlidir” diyen Ahmet Y. Benli, kendilerine Kıbrıs’ın güneyindeki kentlerden çok daha ileri olmak hedefi koyduklarını belirtti. Benli şöyle konuştu:

“Bu hedeflere varmak için sizin yeteneklerinizin güçlü olması gerek. Güçlü bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Teşkilatınız güçlü olacak. Ayrınca tüm bunları yöneten mevzuatınız güçlü olacak. Bu unsurlarıyla Gönyeli’yi incelersek 2018 belediye bütçesi 49.5 milyonluk bir bütçedir. Başladığımız dönemlere göre on kat büyümüştür. Bütçenin yüzde 36-38 aralığını personel giderlerine, yüzde 49’unu hizmet ve yatırımlarına ayırıyoruz. Gönyeli’nin belediye bütçesi sürdürülebilir noktadadır. Bizim bütçeden yatırıma ayırdığımız pay, diğer belediyelerin 4-5 katıdır. Çünkü partizanlık yapmadık, çünkü kentimizi hesaplı yönettik. Dolayısıyla Gönyeli Belediyesi çok farklıdır.”

BÜYÜK MEYDAN PROJESİ

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Gönyeli’yi seviyoruz ve kendimizden vermeye hazırız. Örneğin Belediye Bulvarı Kuzey Lefkoşa’nın en itibar gören ticaret caddesine dönüştü. Biz bunu 10 yıl önce televizyonlarda söyledik. İnsanlar neden Dereboyu’nu terk edip Gönyeli’ye geliyor? Çünkü oralarda otopark gibi sorunlar vardır. Eğer siz de onlar gibi yaparsanız size gelmezler. O zaman da para gelmez. En önemli farklılıklardan bir tanesi şudur: Bizim iş yeri izni verirken imar planımız diyor ki yaptığı işe bakarak otopark şartı arayacaksınız. Hedef, çağdaş kenttir. Engelsiz kenttir. Kanalizasyon sorunu tarih olacak demiştik. Bunu söylediğimizde yüreğimiz titrerdi. Hayal diyorlardı. Su şebekesinin yüzde yüzü yenilenmiştir. Kazılmamak üzere asfalt döktük. Sosyal Aktivite Merkezi yapmak hayaldi, okul yapmak hayaldi, alt üst geçit yapmak hayaldi. Bunlar tarih oldu. Hepsini yaptık. Temel problemleri aştık. Artık çok zoru geçtik artık önümüze bakıyoruz. Yeni hayallerimizde çevre ile ilgili projelerimiz var. Hizmetlerin daha kaliteli olması noktasında hedeflerimiz var, insana yönelik sosyal projelerimiz var. Gönyeli’nin cazibe merkezi sadece Yeni Kent tarafı değil. Kuzey batı tarafında ciddi yapılaşma vardır. Nasıl ki biz Belediye Bulvarı’na öncü proje olarak belediye binasını yaptık şimdi de Gönyeli Merkeze Meydan Projesi yapacağız. Çok kapsamlı bir proje gelecek oraya. Ekonomik olarak da bölgeye katkı sunacak. 20 milyon Euro civarlarında bir bütçe ile bu projeyi yapacağız.”