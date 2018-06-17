Benli: Gönyeli’de hizmet kalitesi yükselecek



Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nin altyapısı, eğitmenleri ve insan kaynağı ile ülkenin en önemli projelerinden biri olduğunu anımsatan Ahmet Yalçın Benli, “Hedefimiz 7’den 77’ye çok daha fazla insanımızı sosyal aktiviteler ile buluşturmak, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak ve Gönyeli’deki bu önemli merkezi ileriye taşımaktır” dedi.



Yeni dönemde, ülkenin en kapsamlı Sosyal Aktivite Merkezi’nin Amfi Tiyatro’ya da kavuşacağını söyleyen Ahmet Yalçın Benli, projenin tamamlandığını, ihale sürecinin başladığını, seçimlerin hemen ardından da temel atılacağını müjdeledi.

Gönyeli SAM’da 2 bin 354 kişinin farklı etkinliklere katıldığını söyleyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yeni dönemin de 22 kursla başladığını belirti.

Temel Fotoğrafçılık ve İngilizce kurslarının sertifika töreninde katılımcılarla sohbet eden Ahmet Benli, projeleri hakkında da bilgi verdi.

“Birlikte üretiyoruz, hem altyapıya hem de insana yatırım yapıyoruz” diyen Ahmet Benli, “İnsana dair pek çok projeyi birlikte başardık. Ülkenin en fonksiyonel okul öncesi eğitim merkezini yaptık. Gönyeli İlkokulu’nun bütün sınıflarına elektronik tahtalar yerleştirdik. Yaşlılara hizmet, çocuk ve gençlere festivaller yaptık. İnsanı odak aldığımız çalışmalarımızı çok daha ileri taşımak için belediyemizin gücünü koruyacak, dürüst ve adil yönetim çizgimizi hiç kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.