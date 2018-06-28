Haber Kıbrıs Web TV üzerinden yayınlanan Hüseyin Ekmekçi’nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programının bugünkü konuğu Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli oldu. Benli Gönyeli’yi 4 yılda nelerin beklediğini anlattı. Seçimden beklediği sonucu alamadığının altını çizen Benli, bunun en büyük sebebinin katılım oranının düşük olması olduğunu belirtti. Seçim boyunca çok rahat bir kampanya yürüttüğünü kaydeden Ahmet Benli 12 yıldır Gönyeli’ye yaptıklarının en büyük referansı olduğunu söyledi. Benli, rakiplerin de seçim kampanyalarının çok sönük olduğunu belirtti. Gönyeli’de her kaldırımın bir standarta ulaşacağını kaydeden Ahmet Benli, ilk kez bisiklet yollarının tartışıldığını söyledi. Gönyeli’de bisiklet yollarının hayatın bir parçası haline geleceğini anlatan Benli, yapılan bisiklet yollarının küçük problemleri olsa da en kısa sürede düzeltileceğini belirtti.

Yatırımlar devam edecek

Gönyeli’de yatırımların devam edeceğinin altını çizen Ahmet Benli, çevreye, sosyal alanlara, kültür ve sanata yatırımların devam edeceğini söyledi. Çevreye yatırım kapsamında cadde düzenlemeleri yapılacağını belirten başkan Benli, “Gönyeli’nin 130 km yol ağı var. Bunu iki taraflı düzelteceğiz bu 160 km demek, 2025’e kadar en büyük projemiz budur. Bu yollarda herkes rahat edecek. En büyük projemiz bu.”

Gönyeli’ye Fiber Optik gelecek…

Fiber Optik’in Gönyeli için büyük önem taşıdığından söz eden Ahmet Benli, kendilerinin hazır olduğunu ancak devlet kanadının hazır olmadığını belirtti. Benli görüşmelerin sürüdüğünü en kısa sürede Fiber Optik hattın çekileceğini kaydetti.

“Değişim sözümüz var”

Gönyeli Spor Kulübü’nün bulunduğu alanın değiştirileceğinin altını çizen Ahmet Benli, söz konusu alanın 10 dönüm olduğunu ve projenin ihale dosyası durumunda olduğunu belirtti. Yatırım planın 15-18 milyon TL civarlarında olduğunu kaydeden Ahmet Benli “Şuanda bunu tek başımıza yapmak mantıklı değil. Biraz destek bulmamız halinde seneye yapılabilir.”

“Üst geçit trafiğe nefes aldıracak”

Üst geçit projesinin devam ettiğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, projenin tamamlanması halinde Gönyeli’de trafiğin azalacağını belirtti. Benli, üst geçitle birlikte kanalizasyon borularının da birleştirilerek bölgenin bir sorununun daha çözüldüğünü söyledi.