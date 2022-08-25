Benli: Partizan düşlere terk etmeyiz

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, tartışmalı geçen Meclis Genel Kurulu toplantısının sonunda "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın oy çokluğuyla kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Benli, uzun yıllardır iğneyle kuyu kazarcasına yarattıkları değeri koruyacaklarını söyledi. Benli, yerel yönetim reformu diyerek kaos yaratıldığını belirtti.

Benli, Gönyeli Belediyesi’nin kapatılmasına ve yerel yönetimleri bitiren zihniyete teslim edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Gönyeli Belediyesi’nin kapatılması ya da çökertilmesine, bu ülkenin en çağdaş kentinin, yerel yönetimleri bitiren zihniyete teslim edilmesine elbette iznimiz olmaz.

Uzun yıllardır hep birlikte ve iğneyle kuyu kazarcasına yarattığımız değerimizi koruyacağız, yerel yönetim reformu diyerek yarattıkları kaosun üstesinden gelecek kadar güçlüyüz, bilgiliyiz, deneyimliyiz.

Bizler yüksek standartlı ve ayrıcalıklı bir kent yaratırken hep daha ileriyi düşündük, hep daha iyisini hayal ettik ve gücümüzü her daim yarattığımız değerden aldık.

O değerler bütünü adaletimiz, standartlarımız, demokrasiye ve insana saygımız oldu.

Aynamız, işimiz oldu.

Gönyeli’mize yatırım için gözbebeğimiz gibi koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz bütçemizi, partizan düşlere terk etmeyiz.

Gönyeli’nin kişisel sempatilere ya da kirli ellere değil çağdaş bir vizyona, kararlılı bir duruşa ve deneyime ihtiyacı vardır.

Endişe etmeyiniz, biz buradayız!

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25/08/2022 15:25