Benli: Tek istediğim bir teşekkür ve takdir

7’nci Balkan Şampiyonası’nda 3 adım atlamada 60 yaş masterlerde tüm zamanların en iyi derecesini yaparak Balkan rekoru kıran Ayten Benli, Haber Kıbrıs’a konuştu

İstanbul’da gerçekleştirilen 7’nci Balkan Şampiyonası’ndan madalya ve rekorla dönen atletizm dalındaki master atletimiz Ayten Benli Haber Kıbrıs’a konuştu.

Yarışmaya 6 Şubat tarihinde depremde kaybettiğimiz Melekler Takımı’nı temsilen katılan ve onların isimlerinin yer aldığı formayı giyen Ayten Benli, melekler takımını, ruhunda hissederek yarıştığını ve madalya kazandığını söyledi.

Ülkenin tek master atleti olduğunu anımsatan Benli, ambargolar altında olan bir ülke olduğumuzu belirterek, yurt dışında yarışmaya katılabilme imkanı bulduğu için şanslı olduğunu vurguladı.

Benli, “ Bu son yarışmadan madalya ve rekorlarla döndüm. 3 adım atlamada Balkan rekoru kırarak, iyi bir sonuç aldım. Hem kendi adıma, hem ülkem adına büyük bir başarı sağladım. Yine 60 metrede 60 yaş dalında Türkiye rekoru kırdım” dedi.

Bundan sonraki hedefinde Açık Avrupa Şampiyonası ve İzmir’de yapılacak olan Açık Balkan Şampiyonası’na katılmak olduğunu açıklayan Ayten Benli, İzmir’de açıkların rekorlarını kırma hedefi olduğunu ifade etti.

Ayten Benli, yarışmalara kendi imkanlarıyla katıldığını ve önceden verilen desteğin de kriterlere uymadığı gerekçesiye iptal edildiğini anımsatarak, “ Ben maddi destekten çok manevi desteğe ihtiyaç duymaktayım. Bir takdir edilme, tebrik edilmedir isteğimiz. Başka da bir beklentimiz yok. Başka birçok dalda takdir edilen sporcularımız var. Acaba onlar kendileri mi istiyor bunları, yoksa yapılması gerken başka birşey mi var bilemedim” şekilde konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun kendisini tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Ayten Benli, ülkeyi temsil eden birisi olarak sadece bir teşekkür beklediğini vurguladı.

Benli, melekler takımının formasının yarışmada büyük ilgi gördüğünü ve forma ile kürsüye çıktığı zaman ağlayanlar olduğunu söyleyerek, Türkiye basınının da buna ilgi gösterdiğini anlattı. “Evlatlarımızın acısı asla bitmeyecek, acımız dinmez ama en azından sebep olanların cezasını çekmesi için elimizden geleni yapacağız” diyen Ayten Benli, yaşanan acının çok büyük olduğunu söyledi.

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28/03/2023 14:43