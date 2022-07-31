Benli: “Yerel yönetimlere dair güven, merkezi hükümetin çok üzerinde”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, toplumun yerel yönetimlere yönelik güveninin, merkezi hükümetin çok üzerinde olduğunu söyledi. Benli, “Merkezi hükümet eğer belediyelere hak ettiği kaynakları verir ve bütçe kayıplarını ortadan kaldırırsa, yerel yönetimler sıkıntı yaşamaz” dedi.



En son yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Ahmet Y. Benli, “Merkezi hükümete olan güven yüzde 11’de kalırken, yerel yönetimlere bugünkü haliyle bile yüzde 50’nin üzerinde güven vardır” şeklinde konuştu.



Gönyeli Belediyesi’nin Gönyeli halkından yüzde 70 güven notu aldığını belirten Benli, “Bu büyük bir gururdur. Gönyeli halkı diyor ki bu ülkenin en güvenilir kurumu Gönyeli Belediyesi’dir. Yurttaşlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etmek isterim.” dedi.



Benli, ilgili araştırmanın “memnuniyet” sorusunda da Gönyeli halkının yüzde 75 oranında Gönyeli Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunun teyit edildiğini ifade etti.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, tüm belediyeler içerisinde en güçlü bütçe ve bütçe disiplinine sahip olduklarını belirterek, “Bu nedenle de hem personel maaşlarını gününde ve eksiksiz ödüyor, hem de yüksek hizmet standardını koruyoruz” dedi.



“Gönyeli’de yönetime geldiğimiz zaman nüfus 9 bin 16 kişiydi, belediye çalışanı sayımız 160’dı; Bugün yaklaşık 40 bin nüfus vardır ve çalışan sayımız 158 kişidir” diyen Ahmet Benli, çok ciddi istihdam baskısına rağmen hep direndiklerini belirtti.



Personel giderlerini yüzde 50’lerde tutabildikleri için hizmet kalitesinde de fark yarattıklarını ifade eden Ahmet Y. Benli, sene başından bu yana maaşlara toplamda yüzde 94’lük bir artış geldiğini, gelirlerin de aynı oranda artmadığı durumda kimi belediyelerin derin krizlerle yüzleştiğini söyledi.





“Merkezi otoriteden kaynaklanan ciddi kayıplar var”



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Kanal T’de Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Pandemi sürecinde Gönyeli’deki memnuniyetin yüksek olduğunu anlatan Ahmet Y. Benli, “Yerel yönetimler olarak halkımızın ve hayatın bize yüklediği sorumluluklar var, ancak devlet bu sorumluluklara uyumlu yetkileri size vermediği zaman sorun oluyor” diye konuştu.



Benli, pandemi sürecinde özellikle risk gruplarına özel tedbirler aldıklarını, ekonomik sıkıntı yaşayan gruplara da gıda desteği programı yürüterek, sürekli bilgilendirme yaptıklarını vurguladı.



En son yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Ahmet Y. Benli, toplumun yerel yönetimlere yönelik güveninin, merkezi hükümetin çok üzerinde olduğunu söyledi.



Benli sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yargıdan sonra en yüksek güven yerel yönetimleredir. Merkezi hükümete olan güven yüzde 11’de kalırken, yerel yönetimlere bugünkü haliyle bile yüzde 50’nin üzerinde güven vardır.

Yerel yönetimler merkezi otoritenin etki ettiği ciddi bütçe kayıpları yaşamıştır. Bu noktada öne çıkan 4-5 başlık vardır. Bir tanesi merkezi bütçede devletin bütün kurumlarının payı olduğu gibi, Gümrük Vergisi Seyrüsefer gibi gelirlerin yüzde 9.5’i de yerel yönetimlerindir. Bu yasa ile düzenlenmiştir. Bu çalışmayı yaptığımızda bir takım kalem oyunlarıyla belediyelere ait gelir merkezi otoriteler tarafından kendi bütçelerine kaydırılmaktadır. Bu kayıp son 5 yılda yaklaşık yüzde 36.6 oranındadır.

Bu kaynak belediyelerin bütçesinin önemli bir kısmını oluşturur. Gönyeli Belediyesi’nde bütçenin yüzde 40’ını oluşturur. Gönyeli Belediyesi’nin yerel gelirleri yüksektir diye böyledir. Ancak birçok belediyede, belediye bütçesinin yüzde 70’ini oluşturur. Çok büyük bir kütledir bu para...



Bunu merkezi otoriteye anlattığımızda ve resmi verilerle önlerine koyduğumuzda kimse bir şey diyemiyor. Yerel yönetimlerin kayıplarına yönelik hem toplumu, hem de sendikalarımızı bilgilendirdik. Bu bilgilendirme sürecektir.



Merkezi hükümet eğer belediyelere hak ettiği kaynakları verir ve bütçe kayıplarını ortadan kaldırırsa, yerel yönetimler sıkıntı yaşamaz.



Başbakandan da randevu aldık. Ben inançlıyım, kayıpların tamamı karşılanmasa bile önemli ölçüde bu kalem oyunlarıyla aktarılan paraların belediyelere makul oranda döneceğini düşünüyorum.

Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa ve belediyelerde maaş krizi olur, bu belediyelerin konusu olmaktan çıkar ve merkezi otoritenin de sorunu olur.”



“İmar planı olmazsa olmazdır”

Ülkede insanların birçok sahilde denize girmekten imtina ettiklerini anlatan Benli, “Bu durum kara kirini denize atıyor demektir. Şehirler kirini denize akıtıyor demektir. Emirname imar planı olmadan geçici bir yönetim rejimidir. Uzmanların çalıştığı, doğru, detaylı çözüm, bir şehrin olmazsa olmazı imar planıdır” şeklide konuştu.



İmar planlarının yol gösterici olduğunu anlatan Benli, pek çok şehirde bunun eksikliği yaşandığını söyledi, planlamanın önemine dikkat çekti.



Benli sözlerini şöyle sürdürdü:



“Gönyeli halkının takdirleri ile 16 yıldır görevimi sürdürmeye çalışıyorum. Göreve geldiğim ikinci yıldan başlayarak hep bir şey ile övündüm. Gönyeli altyapısı ve üstyapısı projeli tek kenttir. Üstyapısı Lefkoşa imar planında olmak üzere altyapısı Gönyeli Belediyesi’nin kendi marifetiyle projelendirilmiştir. Bunun için de uluslararası bir ihaleyle İngiliz bir firma tarafından ve Türkiye’den gelen uzmanlarla nihai proje üretilmiştir. Yıllarca yerin altına yatırım yaptık. Gönyeli’den en uzak köy Dipkarpaz köyüdür ve 130 kilometredir. Gönyeli’nin yollarını uç uca eklediğimde 140 kilometredir. Sadece kanalizasyon şebekesi döşemek için bu kadar mesafe kazdık, bağlantılarını kurduk, Gönyeli’nin yüzde 98’inde yani tamamında kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. Su şebekesi de öyledir.”

Yağmur suyu kanalları hakkında da bilgi veren Benli, 12 ana taşıyıcıdan 11 buçuğunu tamamladıklarını söyledi, “Bir güzel müjde vermek istiyorum, yağmur suyu kanallarına yönelik büyük taşıyıcılarımızın birinde sorun vardı, belediye meclisimiz bize yetki verdi, mal sahipleri ile de işbirliği yaptık, 2 büyük taşıyıcının sonuncusu da artık çalışıyor” dedi.



“Bir şehri üst lige çıkartan…”

“Çiçeği böceği herkes eker çünkü görünen bunlardır, oy getirir, biz 16 yıldır yerin altında uğraştık, ömrümüzü verdik, bir şehri üst lige çıkaran budur” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, bundan sonra hizmet kalitesini çok daha yukarı çekmek için uğraştıklarını söyledi.



Benli sözlerini şöyle sürdürdü:



“Temizlikte zaten çok öndeyiz ama bunun kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Gönyeli bu ülkenin en temiz ve düzenli şehridir. Artık köyden kente dönüşüm bitti, yüksek kaliteli kent hedefiyle çalışıyoruz. Hizmet kalitesi yükselecek, sokakları daha temiz olacak. Suyu daha içilebilir olacak, suyunun testleri daha çok yapılacak, park bahçeleri daha güzel olacak, sosyal aktiviteleri daha çok olacak, festivalleri daha çok olacak, bunlar yeni hedeflerimizdir.”

Yerel seçim reformuna da değinen Benli, şunu söyledi: “Belediyeler reformuna ihtiyaç olduğu açıktır, mutlaktır, ancak bu reform için bilgiye ihtiyaç vardır, belediyelerin sayısının azaltılmasını reform diye görmek büyük bir yanılgıdır. Önemli olan halktan alınan verginin daha etkin ve verimli kullanılmasıdır.”

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31/07/2022 13:19