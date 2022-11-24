Benli’den okullara Öğretmenler Günü ziyareti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Öğretmenler Günü nedeniyle birçok okula ziyaretlerde bulundu. Kendisinin de bir öğretmen olması nedeniyle okulları ve öğretmenleri sık sık ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Benli, öğretmenleri bu özel günlerinde de unutmadı.

Bu sabah sırası ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Alayköy İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Gönyeli İlkokulu, Suat Günsel İlkokulu ile Meral ve Vedat Ertüngü Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul ziyaretlerinde hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle sohbet etme fırsatı bulan Benli, Atatürk’ün Başöğretmen olduğu gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olmasının önemine dikkat çekerek gelecek nesillere daha iyi bir nesil bırakmak adına öğretmenlere düşen sorumlulukların önemli olduğunu söyledi. Gelecek nesiller için öğretmenlerin görevlerinin çok önemli olduğunu söyleyen Benli, geleceğin temellerinin öğretmenler tarafından atıldığını ifade etti.

Öğretmenlerin bir toplum için kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Benli, öğretmenlere çocukları daha iyi ve rahat ortamda yetiştirebilmeleri adına ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını ifade ederek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da okulların ihtiyaçlarını gidermeye hazır olduklarını söyledi. Benli, öğretmenlerin toplumda baş tacı edilmesi gerektiğini de kaydetti.

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24/11/2022 16:07