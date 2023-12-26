Bennu Yıldırımlar dört saatte yaşlandı

'Arak dizisinde 'Sema Sultan' karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, rolü için 4 saat süren makyajla 25 yıl yaşlandırıldı. Yıldırımlar'a yüz, el ve boyun makyajı yapılarak peruk takıldı.

Ünlü oyuncunun yaşlandırılmış halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti.

DİZİNİN KONUSU

Show TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara'nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) hikayesini ekrana taşıyor.