Benny Gantz: Kıbrıs ve Yunanistan’la işbirliğine gelecekte de genişleterek devam edeceğiz

İsrail’de 1 Kasım’da düzenlenecek erken seçimde yarışmak üzere “İktidar Cephesi” ittifakının “Mavi Beyaz” Partisi Başkanı ve mevcut hükümette Savunma Bakanlığı yapan Benny Gantz ülkesinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la “işbirliklerinin gelecekte de genişleyerek devam edeceğini” söyledi.

Alithia’nın haberine göre, bir seçim mitinginin ardından Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabirinin sorularını cevaplayan Gantz, Savunma Bakanlığı döneminde İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkilerinin sürecini nasıl değerlendirdiği sorusuna karşılık “Kıbrıs’la, üçlü işbirliği çerçevesinde Yunanistan’la da ilişkiler oldukça kaliteli. Siyasi, diplomatik ve askerî düzeyde birçok şey yaptık ve gelecekte daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



10/10/2022 10:25