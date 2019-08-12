Bensu Soral sosyal medyayı salladı

Bensu Soral, tatilde küvetin içinde çektirdiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Ekranların aranan yüzü Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile aralarında sorun yaşandığına dair haberlerle magazin gündeminde yer almıştı. Tatil paylaşımları yapan Bensu Soral, ünlülerin küvette poz verme modasına uydu.

BİKİNİ İLE KÜVETE GİRDİ

Tanıtımını üstlendiği marka için bikinisi ile küvete giren oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.Oyuncunun, binlerce beğeni alan küvet pozunu yorumlara kapatması dikkat çekti.