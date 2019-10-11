Bensu Soral’ın zamanı yok
11/10/2019
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Bensu Soral, rol alacağı yeni dizinin çekimlerine başladığı için eşi Hakan Baş’ın doğum gününü kutlayamayacağını söyledi.
Bensu Soral, yakında zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti.
Diziyle alakalı hiçbir bilgi vermeyen Soral, dizinin çekimlerinin başladığını söyledi.
Geçen gün eşi Hakan akan Baş’ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Bensu Soral, vakti olmadığı için aile arasında pasta keseceklerini söyledi.
Soral, “Daha sonra telafi edeceğim. İkimizin de zamanı yok” diye konuştu.