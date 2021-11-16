Benter: Bilimde önde olan bireyler, güzel ahlaklı gençler yetiştirmemiz lazım

100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi açılışında konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, serginin önemine dikkat çekerken, bilim tarihimize ilişkin de bilgiler verdi.

Benter, 35 yıl önce Amerika'da öğrenci olduğu yıllarda katıldığı bir seminerden örnekler verdi, yaşadıklarını aktardı.

Colunbia Üniversitesin'de düzenlenen bir seminere katıldığını, bir profesörün Müslümanların bilime yaptığı katkıları anlattığını, Matematik, fizik, astronomi ve diğer birçok alanda modern bilimin Müslümanlar sayesinde bugünkü noktaya gelmiş olduğunu öğrendiğini belirten Benter, ilimde önde olan bireyler, güzel ahlaklı gençler yetiştirmemiz lazım, ifadelerini kullandı.

İbrahim Benter’in konuşması şöyle:

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16/11/2021 20:43