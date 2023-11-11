Benter: Çocuk öldürmek bir insanlık suçudur

EVKAF İyilik Gönüllüleri, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Gazze’deki çocuklar için Güzelyurt’ta yoğun katılımla yürüyüş düzenledi.

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11/11/2023

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Benter: Çocuk öldürmek bir insanlık suçudur


Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından Güzelyurt‘ta gerçekleştirilen destek yürüyüşünde konuşan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının insanlık suçu olduğunu ifade ederek, “Bugün burada Filistin’deki çocukların öldürülmesinin durdurulmasını istiyoruz.Milleti/Dini ne olursa olsun tüm çocukların öldürülmesine karşıyız. Bu bir insanlık suçudur” dedi. 

11/11/2023 13:18
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TAGS: ibrahim benter, kktc, evkaf
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