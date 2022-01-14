Benter: İnsanların en değerlisi, insanları seven ve onlara faydalı olandır

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Tatar açılış öncesi yaptığı konuşmada Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve vatandaş desteğiyle inşa edilen binanın, toplumsal birlikteliğe çok güzel bir örnek olduğunu vurgulayarak “Bize düşen bu hassasiyeti sürdürmek” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanısıra Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de törene katılarak konuşma yapt.

Merkez, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bin 750 metrekarelik alana inşa edildi.



TATAR: “TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞE ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, yapılanın toplumsal birlikteliğe çok güzel bir örnek olduğunu kaydederek, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay’ın olağanüstü gayreti sonucu gerçekleştiğini anlattı.

Ömer Suay’ı bu bağlamda tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, projeye katkı koyan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

Engellilerin önündeki engellerin kaldırılması halinde yapamayacakları iş olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bize düşen bu hassasiyeti sürdürmek” şeklinde konuştu.

Bu noktada Vakıflar İdaresi’nin verdiği desteğin önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, yapılan çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı bölgelerde de benzer merkezler kurulması temennisini ifade ederek, böylesi işler yapıldıkça dünyanın da KKTC’de, tanınmasa da bir devlet ve duyarlı bir halk olduğunu göreceğini vurguladı.

SUAY: “BUGÜN, HAYALLERİN GERÇEĞE NASIL DÖNÜŞTÜĞÜNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLUYORUZ”

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay da konuşmasında, bugünün hem kendisi, hem camia, hem de ülke için özel ve kıymetli olduğunu dile getirdi.

“Bugün, hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz” diyen Suay, bu merkezin kurulmasının kendisinin 8 yıl önce kurduğu bir hayal olduğunu belirtti.

Bu hayalin gerçek olması için destek vererek, arazi sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Suay, tüm süreçte sağlanan destek için teşekkür etti.

Binanın inşa sürecinde Kıbrıs Türk halkının ne kadar kucaklayıcı olduğuna da şahit olduklarını söyleyen Suay, “Binlerce insanın katkısıyla merkezi bu noktaya getirdik” dedi.

Bin 750 metrekarelik alana kurulan merkezin 650 metrekarelik bir yürüyüş parkuruna da sahip olduğunu kaydeden Suay, herkes için erişilebilir bir ortam yaratmaya dikkat ettiklerini belirtti.

“Karanlıkta Diyalog” adını verdikleri “empati merkezi” projelerinin çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Suay, bu projeyle gözleri gören misafirlerin görme engelli rehberler eşliğinde minyatür bir Lefkoşa’da görme engelliliğin ne anlama geldiğini deneyimleyeceğini anlattı.

“Karşılaştığımız engellerin tamamı yine biz insanların eliyle ortaya çıkıyorsa, bunları ortaya çıkarmamak da bizim elimizde” diyen Suay, şehir planlaması yapan kişilerin bu farkındalığa sahip olmasının önemine dikkat çekti.

BENTER: “İNSANLARIN EN DEĞERLİSİ, İNSANLARI SEVEN VE ONLARA FAYDALI OLANDIR”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de etkinlikte yaptığı konuşmada, Türklerin ve Müslümanların binlerce yıllık tarih, gelenek ve kültüründe insana faydalı olmaya verilen değere işaret etti.

Vakıflar İdaresi’nin sloganının da, “İnsanların en değerlisi, insanları seven ve onlara faydalı olandır” olduğunu belirten Benter KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin de bu geleneği yaşattığına dikkat çekti.

Vakıflar İdaresi olarak KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’yle ortak çalışma yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Benter, bu işbirliğinin süreceğini kaydetti.

Amaçlarının engellilerin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu vurgulayan Benter, “Çünkü bu kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırırsak yapamayacakları iş yoktur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.



TAK Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal

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14/01/2022 16:47