Benter: Karşılıksız İyilik Yapar ve Üretirsek Ancak O Zaman Sağlıklı Bir Toplum Olabiliriz

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15/12/2021

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Benter: Karşılıksız İyilik Yapar ve Üretirsek Ancak O Zaman Sağlıklı Bir Toplum Olabiliriz

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji tarafından düzenlenen zeytin fidanı dikme etkinliğine Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'de katıldı.
Okulu ziyaret eden ve dikim esnasında gençlerle sohbet eden Benter, sağlıklı toplum olabilmenin önemine dikkat çekti.
Benter, çok çalışır, birlik olur, karşılıksız iyilik yapar ve üretirsek ancak o zaman sağlıklı bir toplum olabiliriz, ifadelerini kullandı.

15/12/2021 20:17
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TAGS: İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, brahim Benter
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