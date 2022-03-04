Benter: Sağlıklı bir aile için bencil değil, iyiliksever olalım

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Aile çalıştayında konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 450. yaşını tamamlayan Evkaf'ın amaçları doğrultusunda bilgi verdi. Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bizim atalarımız 1571 yılında adayı fethettikten hemen sonra kurulmuştur. Bu yıl 450. yılımızı kutluyoruz. Yani 450 yıllık bir iyilik kurumuyuz. Bencillik değil, iyilik geleneği devam ediyor. Kurulan 2200 vakfın yarısını bizim nenelerimiz kurmuştur, ifadelerini kullandı. İyilik, toplumsal hassasiyet ve aile gibi konulara da değinen Benter, verdiği örnekler ile aile temelinin bencillikten değil, iyilikten geçtiğini belirtti.

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04/03/2022 09:07