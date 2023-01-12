Benter: Tekrar savaşların yaşanmaması için tarihten ders almalıyız

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, “Milli mücadeleyi ve o günlerde, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta yaşananları daha iyi anlamamız gerekiyor. Tekrar savaşların ve acıların yaşanmaması için tarihi çok iyi bilmemiz ve dersler çıkarmamız ve gelecek nesillere öğretmemiz elzemdir” dedi.

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, sergi açılışında yaptığı konuşmada “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Osmanlı atalarımızdan bu yana 452 yıldır Kıbrıs’ta hizmet veriyor. Bu atalarımızın kurduğu iyilik medeniyetini Kıbrıs’ta devam ettiriyor” diyerek sözlerine başladı.

“2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz” diyen Benter, “Milli mücadeleyi ve o günlerde, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta yaşananları daha iyi anlamamız gerekiyor. Tekrar savaşların ve acıların yaşanmaması için tarihi çok iyi bilmemiz ve dersler çıkarmamız ve gelecek nesillere öğretmemiz elzemdir” dedi.

Bugün de anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını ifade eden Vakıflar İdaresi Müdürü Benter, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde biz bu bugünlere gelebildik. Bu sergide yaşananları belgelerle halkımıza sunacağız” dedi.

Benter, sergide, o dönemin kadın kahramanlarıyla ilgili bilgilerin; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’nun değişik bölgelerinde yaptıkları kongreler ve İstiklal Savaşı’nın hazırlıkları hakkında bilgiler, mücadeleyi ele alan filmler, birçok belgenin sergilenmekte olduğunu söyledi. Benter, Türkiye’de daha önce gösterilen bu sergiye ilaveten, bugünkü sergide Kıbrıs Türklerinin milli mücadeleye katkılarıyla ilgili ek bir bölümün yer aldığını da belirterek, bu konuda bazı bilgiler aktardı.

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12/01/2023 21:23