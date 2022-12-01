Benter’in buluşu Angiotensin’in faydaları gösterildi

Kıbrıslı Türk Profesör, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Dr. İbrahim Benter'in `Mitigating Cardiotoxicity of Dendrimers: Angiotensin-(1-7) via Its Mas Receptor Ameliorates PAMAM-Induced Cardiac Dysfunction in the Isolated Mammalian Heart" başlıklı makalesi bugün yayınlandı.

Pharmaceutics Tıp Dergisi’nin “Tıp Alanında Nano-Teknoloji’deki yeni gelişmeler özel yayınında yer alan makalede Dr. İbrahim Benter'in buluşu olan Angiotensin’in-(1-7) faydaları yer aldı.

Benter, bilim dünyasının çok süratli değiştiğini ve gençlerin kendilerini en son teknoloji alanlarında geliştirmelerinin elzem olduğunu belirtti.

Benter'in, kalp krizi geçirenlere faydalı olacak Nano-Medicine çözümler çerçevesindeki buluşu olan Angiotensin’in (1-7) faydaları gösterildi.

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01/12/2022 20:25