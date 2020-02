Benter’in Coronavirüs tedavisine Amerika’dan destek geldi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 6 Şubat 2020 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde Coronavirüsü ve kendi buluşlarıyla (ACE2/Angiotensin-(1-7)) ilgili verdiği konferansta coronavirüsünün tedavisi için bir çözüm önermişti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Almanya’nın en ünlü üniversitelerinden Friedrich-Alexander-University, Heinrich-Heine University, Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine, Ruhr-University, Charité-University Medicine, German Center for Cardiovascular Research, University of Lübeck ve Berlin Institute of Health’deki profesörlerin yaptığı ortak çalışmanın sonunda yayımlanan makalede, Benter’in çalışmaları referans gösterildi.

Bugün dünyaca meşhur Science dergisinde yayınlanan bir makalede ABD’de University of Texas ve National Institute of Health’ten araştırmacılar Benter’in önerdiği metod üzerinden bir çözüm ürettiler. Benter konferansta kendi bulduğu sistemin bir parçası olan ACE2 proteinini inhibe etmekle virüsün hücrelere girerek zarar vermesinin önlenebileceğini söylemişti. Makalede, Benter’in yaptığı ilacın MS hastalığını tedavide bir çözüm olabileceği anlatıldı.

Benter’in daha önce “angiotensin-(1-7)’in anti-inflamatuar” olduğunu göstermesini örnek alarak yapılan çalışmada, bu ilacın “macrofaj-mediated inflammasyonu durdurduğunu ve MS hastalığının tedavisinde bir ümit” olduğu aktarılıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof Dr İbrahim Benter, Amerika ve Avrupa’da profesörlerle araştırmalarına ve yayınlarına devam ediyor. Söz konusu makale, (Proceedings of the National Academy of Sciences USA 2016 Nov 21. pii: 201612668) adresinden okunabilir. Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit ederek Benter’in açıklamalarını doğruladılar.





