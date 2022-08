Benter’in kitabı yayınlandı

İbrahim Benter ve arkadaşlarının yazdığı “The Role of Epidermal Growth Factor Receptor Family of Receptor Tyrosine Kinases in Mediating Diabetes-Induced Cardiovascular Complications” başlıklı makaleyi içeren e-book yayınlandı.

“Understanding Molecular Mechanisms in Diabetic Cardiomyopathy” başlıklı e-kitap diabet hastalarında kalb problemlerinin nedenlerinin moleküler seviyede anlaşılması ve tedavi edilmesini içeriyor. E-Kitab İsviçre’de Frontiers tarafından yayınlandı.

Bu habere tepkiniz:



04/08/2022 18:21