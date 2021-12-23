Benzema La Liga tarihine geçti

La Liga'nın 19. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yu Karim Benzema'nın golleriyle 2-1 yendi. Fransız golcü İspanya ligi tarihine geçti.

La Liga'da lider Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi.

Başkent ekibinin gollerini 4. ve 7. dakikalarda Karim Benzema attı. Ev sahibi takımda Sancet 10. dakikada rakip fileleri sarstı.

Real Madrid ligde 14. maçını kazandı ve puanını 46 yaptı. Eflatun-beyazlılar yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.

Bilbao filelerini 2 kez sarsan Karim Benzema, 2021 yılında La Liga'daki 30. golünü attı. Fransız oyuncu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in ardından La Liga'da 1 yılda 30 ve üzeri gol atan 4. oyuncu oldu.

Karim Benzema ayrıca kariyerinin 401. golünü attı.

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23/12/2021 10:50