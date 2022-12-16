Benzema oynamasa da madalya alacak

Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde ve sırasında bir dizi sakatlığa rağmen Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Son şampiyon, finalde Lionel Messi'nin liderliğini yaptığı Arjantin ile karşılaşacak. Üst üstü ikinci Dünya Kupası finalinde mücadele edecek Fransa'da, N’Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ve Karim Benzema ile Adrien Rabiot ve Dayot Upamecano, Fas ile oynanan yarı final maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Hepsi ilk 11 kalibresindeki isimler ve Kante ile Pogba, Maviler'in 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerdendi.

Bu oyuncular arasında birisinin Arjantin ile oynanacak maçta geri dönme ihtimalinden bahsedildi ki bu 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Benzema'ydı. 35 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nın başlamasından sadece bir kaç gün önce sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ancak Katar'a dönmesi ihtimaller arasında. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Benzema'nin Lusail Iconic Stadı'ndaki finale gitmek için kulübü Real Madrid'den izin aldığını duyurdu. Final maçının başlama saatinden önce Katar'a gidip gitmeyeceğine Benzema karar verecek.

Benzema finalde oynayabilir mi?

Pekala Benzema finalde oynayabilir mi? Bu farklı bir hikaye. Real Madrid ile antrenmana çıktı ve Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps onun yerine kimseyi almadı. Buna karşın Deschamps 26 kişilik kadroya Benzema'nın yerine kimseyi almadı. Ancak finalde de onu oynatmaya mesafeli. Basın toplantısında bir gazetecinin "Karim Benzema finalde geri dönebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Bir sonraki soruya geçmeyi tercih ederim" yanıtını vererek tutumunu belli etti.



Final maçında oynasa da oynamasa da ve Fransa'nın şampiyon veya ikinci olmasına bağlı olarak Benzama, altın veya gümüş madalya almaya hak kazanacak.



Madalya alacak

Benzema'nın yokluğunda Fransa'nın 11'inde sahaya çıkan 36 yaşındaki Olivier Giroud, 5 maçta 4 gol attı. Turnuvanın en golcü isimleri ise finalde karşılaşacak iki ülke Fransa ve Arjantin'in gol silahları Kylian Mbappe ve Lionel Messi. Giroud'yla birlikte ikinciliği paylaşan isim ise Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçta iki kez ağları havalandıran Julian Alvarez.

Milli Takımla madalyası yok



Daha önce skandallar nedeniyle milli takımdan uzun süre uzak kalan Karim Benzema; son olarak 2014 Dünya Kupası'nda kadrodaydı.

EURO 2020 ile birlikte tekrar milli takıma dönen 34 yaşındaki yıldız forvet, alınan karar sayesinde koleksiyonundaki en önemli eksiklerden birini kapatma şansına sahip oldu.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda kadroda yer almayan yıldız oyuncu; milli takımıyla 97 maça çıktı ve 37 gollük katkı sağladı.

Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:

56 maç

50 gol

16 asist

İspanya Ligi

Süper Kupa

Uluslar Ligi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Yılın Futbolcusu

Şampiyonlar Ligi sezonun oyuncusu

Şampiyonlar Ligi Altın Krampon

Pichichi Ödülü

Ballon d'Or (Altın Top)

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16/12/2022 09:07