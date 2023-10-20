Benzema'ya skandal suçlama

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema'ya Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den skandal bir suçlama geldi.

Bakan Darmanin, Benzema için ''teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.

Fransız futbolcu, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası "Dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için.'' mesajını içeren bir paylaşım yapmıştı.

Gazze'ye destek paylaşımları sonrası Bundesliga ekibi Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetmiş, Fransa'nın Nice kulübü ise Youcef Atal'ı kadro dışı bırakmıştı.