Benzin indirimi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 98 ve 95 oktan benzinin litre fiyatında indirim yapıldı.

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01/09/2022

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Benzin indirimi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 98 ve 95 oktan benzinin litre fiyatında 1.33 TL’lik indirim yapıldı.

Buna göre, kurşunsuz 95 oktan benzin 20,75 TL’den 19,42 TL’ye, 98 oktan benzin 21,06 TL’den 19,73 TL’ye düştü.

Euro Diesel'in litresi 25,70 TL'den ve gaz yağının litresi de 25,43 TL'den satılıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, indirim kararını duyurmuştu. 

01/09/2022 08:11
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TAGS: benzin indirimi
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