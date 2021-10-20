Benzin istasyonlarında yakıt stokları bitti

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20/10/2021

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Benzin istasyonlarında yakıt stokları bitti

Ülkede bugün patlak veren akaryakıt krizinde yeni bir safhaya geçildi. Sabah saatlerinde kamuoyunun gündemine düşen Altınbaş ve K-Pet’in zararına yakıt vermeyeceğini duyurup yakıt vermeyi kesmesinin ardından vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti. Hal böyle olunca kısa sürede benzin istasyonlarında yakıt stoku tükendi.

Bir çok benzin istasyonu yakıtı kalmadığı için istasyonlarını kapatmak zorunda kaldı. Hükümetin henüz akaryakıt krizi ile ilgili adım atmamasıyla tam bir kaos ortamının oluştuğu ülkede akaryakıtın ne zaman yeniden verileceği bilinmiyor.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile benzin dağıtımcıları arasında bir toplantının şu sıralarda sürdüğü ancak henüz bir sonuç alınamadığı kaydedildi.

20/10/2021 16:14
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TAGS: benzin, yakıt, haber
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