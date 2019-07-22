Benzin kaçağı yangın çıkardı!

Eski Lefkoşa Gazimağusa Anayolu üzerinde bugün saat 13.45 sıralarında araç yangını meydana geldi.

Nurettin Karadeniz yönetiminde seyir halinde bulunan LU 439 plakalı salon araçta benzin kaçağından dolayı meydana gelen yangın sonucu, aracın makine bölümü, elektrik ve plastik aksamları ile kaportası hasar gördü. Yangın yoldan gelecekte olan duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile yapılan müdahale ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Arşiv