Ülkede yine petrol istasyonlarında benzin ve mazot sıkıntısı yaşanıyor.

Girne kent merkezinde bulunan petrol istasyonlarında iki günden beridir akaryakıt bulunamıyor. Müşterilere yakıtın bittiği ve dolum yapılması için tankerin gelmesinin beklendiği ifade ediliyor. Girne’de dün özellikle öğlen saatlerinden itibaren mazot bulunamazken, akşam saatlerinde ise benzin tükendi. Lefkoşa’da ise 95 oktan benzin bulunurken, 98 oktan benzin ve mazot bulunamıyor.

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12/12/2021 09:32