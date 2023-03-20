Benzinciler isyanda!

Ülkedeki bazı benzin istasyonu işletmecileri kazan kaldırdı. Kıbrıs Türk Petrolleri’nden benzin tedarik eden benzinciler, şirket tarafından sürekli bir şekilde birçok mali şartın zorlaştırıldığı gerekçesiyle artık istasyonlarını kapatma noktasına geldi.

Benzinciler, ana dağıtımcı şirketlerin kendilerini sürekli bir şekilde devletle karşı karşıya getirdiğini ifade ederek, genelde hükümet özelde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı bu durumu düzeltmek için göreve çağırdı. İşletmeciler, yeni petrol istasyonu izinleri için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kriterler oluşturulması gerektiğini ifade ederek seçim yasakları içerisinde değiştirilen tüzükle trafik kurallarına göre izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan elektrikli araç dönüşümünün de değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden benzin istasyonu işletmecileri, akaryakıt sektöründe monopol konumundaki dağıtım şirketlerinin sürekli benzincilerin ticari koşullarını kötüleştirdiğini belirtti. Benzinciler, ürün fiyatının ve kar marjlarının devlet tarafından belirlendiği sektörde ticari koşulların Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından denetlenmesini istiyor.

Değişen ticari koşullar var ise kar marjlarının buna göre ayarlanmasının gerekliliğine de vurgu yapan işletmeclier, ya şartların düzeltilmesini istiyor ya da grev için değil işleyemez noktaya geldikleri için istasyonlarını kapatma durumuna geleceklerini söylüyor.

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20/03/2023 11:56